6 автомобильных мифов непонятного происхождения, которые все еще на слуху

Сегодня практически в каждой семье есть, как минимум, один автомобиль. Поэтому нет ничего удивительного в том, что среди водителей ходит множество утверждений о различных мероприятиях и действиях, якобы способных увеличить срок эксплуатации машины или сэкономить на ремонте. Вот только большинство из таких фактов либо давно устарели, либо вообще никогда не соответствовали действительности. Вашему вниманию 6 автомобильных мифов, которые неизвестно как появились, а большинство продолжает в них верить.
1. Современные модели автомобилей по-прежнему нуждаются в обкатке в 5 тыс. километров
Обкатка - штука важная, но не фиксированная на 5 тысячах километров. /Фото: auto.ria.com
Отчасти это мнение все еще работает – обкатка требуется любой машине, и никакой технический прогресс пока не может избавить этой необходимости. Однако конкретно 5 тысяч километров – все-таки перебор, ведь, конструкция и технические характеристики современных автомобилей позволяют закончить этот «щадящий режим» намного раньше.
Важно понимать, что обкатка «подольше» выгодна не только автомобилистам, но и производителям – когда на машине долго ездят аккуратно и медленно, она не нуждается в гарантийном ремонте, а на этом автокомпании неплохо могут сэкономить – во многом именно поэтому они продолжают продвигать все те же «5 000 километров».
2. Прицеп лучше не буксировать до обкатки в 1 тыс. километров
С прицепом не все так просто. /Фото: youtube.com
Целый ряд производителей автомобилей указывают, что буксировку прицепа лучше производить после того, как машина прошла обкатку хотя бы в 1 тысячу километров. На самом деле, сказать, что данная рекомендация абсолютно неэффективна тоже нельзя, однако она морально устарела, учитывая научно-технический прогресс.
Современные технологии отразились не только на характеристиках самих автомобилей, но и на качестве их сборки, в том числе двигателей. Так, например, возможности, которые дает такой вид абразивной обработки поверхности как хонингование (или «хон»), позволяют еще на стадии производства придать цилиндрам необходимую шероховатость. Поэтому в столь длительной обкатке перед использованием прицепа необходимость также отпадает.
3. Стоит отключить аккумулятор, если автомобиль долго не эксплуатируется
Отключение аккумулятора во время простоя автомобиля - не вынужденная мера. /Фото: dpchas.com.ua
Логика в подобной рекомендации действительно есть – в условиях долговременного простоя все-таки происходит частичное снижение электротока в аккумуляторе. Однако именно от батареи питаются такие важные элементы как система сигнализации, к примеру.
Поэтому опытные автомобилисты советуют прибегнуть к следующей практике: если планируется долго не эксплуатировать машину, следует найти возможность регулярно проверять автомобиль в простое, в частности, для того, чтобы при необходимости проводить подзарядку АКБ.
4. Антиблокировочная система удлиняет тормозной путь автомобиля
Схема антиблокировочной системы. /Фото: cardefence.ru
Заблуждений о системе, предотвращающей блокировку колес автомобиля во время торможения, на самом деле, множество. Однако, пожалуй, самый распространенный говорит о том, что АБС увеличивает длину тормозного пути машины. Отсюда же вытекает еще одно утверждение: мол, если за рулем опытный водитель, то система и вовсе ему без нужды.
В реальности никакой путь антиблокировочная система не удлиняет. Даже наоборот: умная технология как раз призвана укорачивать длину торможения. Ведь если колеса внезапно блокируются, то такой автомобиль не только не остановится быстро, но и становится попросту неуправляемым. Поэтому верить в столь противоречивые мифы не стоит.
5. Срок эксплуатации двигателя уменьшается, если его не прогревать
Прогрев автомобиля, оказывается, серьезно вредит экологии. /Фото: avtoexperts.ru
Многие автомобилисты до сих пор продолжают прогревать мотор, прежде чем дать ему нагрузку, опасаясь, что в противном случае он быстрее износится. Однако современные модели не нуждаются в подобном мероприятии регулярно, о чем упоминают даже некоторые производители.
Все дело, как ни странно, в экологии. Дело в том, что предварительный прогрев двигателя – это лишнее время, за которое он загрязняет атмосферу, ведь доказано, что холодный мотор выбрасывает вредных веществ больше, чем нагретый. Теперь рекомендуют ехать сразу же, чтобы двигатель нагревался быстрее и меньше отравлял окружающую среду. Соответственно, и технологии применяют при производстве соответствующие, чтобы срок эксплуатации от таких перемен меньше не стал.
6. Моторное масло можно не менять все, а просто долить при необходимости
Доливать масло, а не менять его - не лучшее решение. /Фото: rad-star.ru
Данным «лайфхаком» немало водителей пользуется и сегодня, в первую очередь, в целях экономии. Однако в реальности делать этого не нужно, ведь здесь работает тот де принцип, что и во время приготовления еды на подсолнечном масле или во фритюре: его нужно периодически полностью менять.
Даже если доливать масло, когда нужно, но при этом не убирать старое, быстрее загрязняется и теряет свою функциональность. Кроме того, такая жидкость со временем потеряет в вязкости, что тоже не полезно для движка. Конечно, менять полностью масло или продолжать доливать – это дело каждого водителя, но если в какой-то момент двигатель начнет стучать, удивляться этому уже не стоит.
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