6 автомобильных мифов непонятного происхождения, которые все еще на слуху

1. Современные модели автомобилей по-прежнему нуждаются в обкатке в 5 тыс. километров

Обкатка - штука важная, но не фиксированная на 5 тысячах километров. /Фото: auto.ria.com

2. Прицеп лучше не буксировать до обкатки в 1 тыс. километров

С прицепом не все так просто. /Фото: youtube.com

3. Стоит отключить аккумулятор, если автомобиль долго не эксплуатируется

Отключение аккумулятора во время простоя автомобиля - не вынужденная мера. /Фото: dpchas.com.ua

4. Антиблокировочная система удлиняет тормозной путь автомобиля

Схема антиблокировочной системы. /Фото: cardefence.ru

5. Срок эксплуатации двигателя уменьшается, если его не прогревать

Прогрев автомобиля, оказывается, серьезно вредит экологии. /Фото: avtoexperts.ru

6. Моторное масло можно не менять все, а просто долить при необходимости

Доливать масло, а не менять его - не лучшее решение. /Фото: rad-star.ru