11 примеров необычной техники, которую можно найти в глубинах вод

1. Грузовой корабль Ferndale и спасательный пароход Parat

Сразу два затопленных судна в одном месте. /Фото: hi-tech.mail.ru

2. Подводная лодка

co.uk Неизвестная субмарина, оставшаяся на вечной стоянке на дне. /Фото: thesun.co.uk

3. Истребитель «Бофайтер»

Военный истребитель, неплохо сохранившийся до наших дней. /Фото: seal-superyachts.com

4. Танк короля Абдаллы

Танк, который стал частью подводного музея. /Фото: arabdivers.jo

5. Танки «Ха-Го»

Японскую военную технику тоже не обошла судьба затонуть в океане. /Фото: fishki.net

6. B-17 Flying Fortress

Один из самых сохранившихся затонувших самолетов времен Второй мировой. /Фото: zik.ua

7. Истребитель Grumman F4F Wildcat

Еще один затопленный во время Второй мировой истребитель. /Фото: fotorelax.ru

8. Истребитель «Mirage 2000»

Самолет как будто сам приземлился под воду. /Фото: blogspot.com

9. Вагоны метро Redbird

Оказывается, на дне даже метро найти можно. /Фото: hotcars.com

10. Самолет Пабло Эскобара

Пожалуй, самое безобидное наследие знаменитого преступника. /Фото: globesailor.ru

11. Школьный автобус

Один из самых оригинальных подводных экспонатов. /Фото: sportdiver.com