Сахарные поссумы — самые сладкие животные на свете

Это не птица, не самолет, а сахарный поссум, который легко и непринужденно планирует в воздухе. Приготовьте свои мимиметры, потому что вид этих крошечных очаровательных животных заставит вас растаять от умиления.



Сахарные поссумы — родственники белки-летяги. Выглядят они очень мило, но за ними достаточно сложно ухаживать. Некоторые люди держат их дома в качестве домашних питомцев, но стоит десять раз подумать, прежде чем их заводить. Тем не менее сахарные поссумы оправдывают свое название, и в эти черные невинные глазки невозможно не влюбиться.































































































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