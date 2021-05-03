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9 продуктов, которые Елизавета II не позволит себе съесть


9 продуктов, которые Елизавета II не позволит себе съесть

Картошка, хлебные корочки, макароны, яйца, бананы и фрукты не по сезону – продукты, которые ест практически каждый человек, не задумываясь об их вреде или же пользе. Чего не скажешь о королеве Елизавете II, которая скептически относится к вышеперечисленному списку и на то у неё есть несколько достаточно «веских» причин, впрочем, как и с десяток предрассудков. Ведь как говорится, у каждого свои причуды, а у королевских особ и подавно.

1. Лук и чеснок


Лук и чеснок. \ Фото: kuaibao.qq.com.

Лук и чеснок. \ Фото: kuaibao.qq.com.

 

Первую и лидирующую позицию в списке «Стоп продуктов» занимают лук и чеснок. Ни для кого не секрет, что эти продукты обладают ярко выраженным запахом. Поэтому Елизавета позаботилась о том, чтобы их не использовали в приготовлении пищи, тем более салатов, супов и прочих блюд.
Судя по всему, королева Елизавета II не в восторге от предложенного блюда. \ Фото: hk01.com.

Судя по всему, королева Елизавета II не в восторге от предложенного блюда. \ Фото: hk01.com.

 

2. Морепродукты


Морепродукты. \ Фото: samplingamerica.com.

Морепродукты. \ Фото: samplingamerica.com.

 

На втором месте запрещённых продуктов – морепродукты, а именно устрицы, мидии, креветки и суши. Это объясняется тем, что всё вышеперечисленное, как правило, способствует высокому риску отравлений. Поэтому, королева Елизавета категорически не желает видеть нечто подобное в своём меню и не ест ничего из этого нигде, и ни при каких обстоятельствах. Впрочем, другие члены королевской семьи не прочь полакомиться мидиями, суши, устрицами и прочими морскими гадами.
Но она совсем не прочь полакомиться вкусными булочками. \ Фото: mentalfloss.com.

Но она совсем не прочь полакомиться вкусными булочками. \ Фото: mentalfloss.com.

 

3. Картофель, рис и макароны


Никаких макарон и картофеля. \ Фото: pygautomation.com.

Никаких макарон и картофеля. \ Фото: pygautomation.com.

 

Как бы забавно это не звучало, но в рационе Елизаветы также отсутствуют макароны, рис и картофель. Причиной тому некалорийная диета королевы, которой она придерживается на протяжении долгих лет.
Обед с королевой. \ Фото: lahamag.com.

Обед с королевой. \ Фото: lahamag.com.

 

4. Фуа-гра из гусиной/утиной печени


Фуа-гра из гусиной/утиной печени. \ Фото: primatravel.sk.

Фуа-гра из гусиной/утиной печени. \ Фото: primatravel.sk.

 

Фуа-гра – ещё одно блюдо, которое находится под запретом в королевском меню. Принц Чарльз, обеспокоенный судьбой гусей, решил ввести запрет на этот деликатес, который популярен не только на родине во Франции, а и за её пределами. В итоге, с 2008 года королевская семья, включая Елизавету II, полностью отказались от французского изыска в своём рационе.
Королевская семья готовит рождественский пудинг. \ Фото: eng.amomama.com.

Королевская семья готовит рождественский пудинг. \ Фото: eng.amomama.com.

 

5. Мясо слабой прожарки или сырое


Мясо слабой прожарки или сырое. \ Фото: whogrill.ru.

Мясо слабой прожарки или сырое. \ Фото: whogrill.ru.

 

Мясо слабой прожарки, также, как и морепродукты, относится к группе риска, благодаря которой можно заработать пищевое отравление. Поэтому, королева позаботилась о том, чтобы в её меню не было никаких стейков, тартат, карпаччо и прочих мясных сырых или слабопрожаренных изысков.

6. Пицца


Пицца. \ Фото: glovoapp.com.

Пицца. \ Фото: glovoapp.com.

 

Итальянцы, как и большая часть населения планеты Земля, были крайне удивлены, узнав, что Елизавета II никогда в своей жизни не ела пиццу. Да как же так, спросите вы?! А вот так, отвечает королевский повар, который на протяжении пятнадцати лет готовил для Её Величества. Ведь негоже монаршим особам есть фастфуд.
Пицца - пиццей, а тортик по расписанию. \ Фото: pinterest.co.uk.

Пицца - пиццей, а тортик по расписанию. \ Фото: pinterest.co.uk.

 

7. Хлебные корочки


Никаких хлебных корочек. \ Фото: dneprovec.by.

Никаких хлебных корочек. \ Фото: dneprovec.by.

 

Несмотря на то, что Елизавета любит полакомиться бутербродами, тем не менее и здесь не обошлось без предрассудков и табу. Как правило, все бутерброды на королевский стол должны подаваться без корочек и острых краёв, поэтому поварам приходится нарезать хлеб круглой формы. Также, это связано с британским суеверием, которое гласит, что все те, кто преподносит монаршим особам еду с острыми краями, пытается свергнуть их с престола.

8. Белые куриные яйца


Никаких белых куриных яиц. \ Фото: nbnews.com.ua.

Никаких белых куриных яиц. \ Фото: nbnews.com.ua.

 

Какой королевский завтрак и без сваренных вкрутую яиц? Да вот только и здесь не всё так гладко, как того бы хотелось. На королевский стол попадают исключительно коричневые куриные яйца, которые поставляются с фермы принца Чарльза. Поэтому, белые яйца – табу, ибо они не такие вкусные, как коричневые. А вы тоже так считаете?

9. Чай с сахаром


Чай с молоком без сахара. \ Фото: mountaincravings.com.

Чай с молоком без сахара. \ Фото: mountaincravings.com.

 

Елизавета, как истинная англичанка, предпочитает чай с молоком, да вот только ни о каком сахаре и подсластителях речь не идёт.
Чаепитие. \ Фото: marieclaire.com.

Чаепитие. \ Фото: marieclaire.com.

 

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9 продуктов, которые Елизавета II не позволит себе съесть

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