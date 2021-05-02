7 необычных способов укрепить отношения, о которых не расскажет ни один психолог

Всегда обсуждать проблемы, не ложиться спать в ссоре, записать на листочке 10 причин, почему вы вместе: подобными советами пестрит практически каждая статья на тему улучшения отношений. Но бывает так, что банальные советы психологов не помогают или один из партнеров не хочет им следовать. Иногда, чтобы укрепить связь в паре, нужно почитать, что пишут психологи, и... сделать наоборот!

Мы подобрали для вас неординарные способы укрепления отношений, которые на первый взгляд могут показаться странными или даже немножко вредными. Но, возможно, именно они помогут вашей любви заиграть новыми красками.

1. Спать раздельно

Каждую ночь засыпать в одной постели, крепко обнявшись, — такими мы видим идеальные отношения. Но так ли уж необходим и приятен совместный сон? Исследования показывают, что половина пар, которые спят вместе, имеют проблемы со сном. Партнеры часто невольно будят друг друга: храп, толчки, дележка одеяла и прочие малоприятные вещи. В результате утром они встают невыспавшимися и раздраженными. Отдельная кровать даст возможность спокойно выспаться, а кроме того, соскучиться друг по другу, что пойдет на пользу интимным отношениям.

Конечно, если сон без партнера под боком для вас — страшный сон, это не ваш вариант.

2. Отдыхать отдельно друг от друга

Но если вы спите вместе только потому, что так принято, а на самом деле это приносит дискомфорт, то подумайте, а не спать ли вам раздельно хотя бы иногда. Раздельные кровати — это не обязательно путь к разводу, это может быть и путь к гармонии в отношениях.

Еще один устоявшийся миф, который пора развеять: отдыхать нужно только вместе. Но как быть, если у вас с партнером совершенно разные представления об идеальном отдыхе? Например, жена мечтает лежать на пляже у моря, а для мужа нет ничего прекраснее рыбалки на лесном озере. Да и график отпусков у партнеров может не совпадать. «Если в отношениях царят открытость, доверие и взаимопонимание, никакого вреда от раздельного отдыха не будет», — уверена Мелисса Джохари, эксперт по семейным отношениям.

«Важно спросить себя, почему вы мечтаете о раздельном отдыхе», — добавляет Мелисса. Если на самом деле вы хотите отдохнуть от партнера, тогда дело плохо. Напряженные отношения станут еще напряженнее после раздельных каникул, где каждый ведет себя так, будто он одинок. Если один из партнеров все время остается с детьми, а другой уезжает развлекаться, это тоже вредит отношениям. Наилучший вариант — справедливо распределить время отпуска, давая друг другу возможность отдохнуть отдельно и удовлетворить свои интересы. После насыщенной приятными впечатлениями недолгой разлуки оношения станут только крепче.

3. Выпивать вместе

Спать отдельно, отдыхать отдельно, а вот выпивать — вместе! Пары, которые употребляют алкоголь совместно, счастливее, чем те, где один партнер позволяет себе бокал-другой, а второй — нет. Ученые из Новой Зеландии изучили семейную жизнь 1 500 пар и пришли к выводу, что самыми счастливыми чувствуют себя те пары, которые выпивают вместе, но умеренно, примерно раз в неделю. Так что субботний вечер за бокалом вина — легкий и приятный способ укрепить отношения.

К похожему заключению пришли и ученые из США. Они изучили более 2 500 пар, из которых 45 % сообщили, что они выпивают вместе. Оказалось, что именно в таких парах партнеры реже испытывают раздражение друг к другу. Хорошая новость и для трезвенников: союзы, где оба партнера полностью отказались от алкоголя, тоже вполне довольны совместной жизнью. То есть главное — чтобы отношение к алкоголю в паре совпадало. Ну и, конечно, помните, что злоупотребление спиртными напитками никого счастливее не сделает.

4. Смотреть мелодрамы

Такой метод, как совместный просмотр и обсуждение фильмов про любовные отношения, работает ничуть не хуже, чем посещение семейного психотерапевта. К этому выводу пришли ученые из Университета Рочестера, на протяжении трех лет изучавшие отношения в 174 парах. Часть этих пар получала профессиональные рекомендации психолога для укрепления отношений, а другой части просто вручили список из 47 фильмов про любовь. Эти пары смотрели по 1 фильму в неделю и в течение 45 минут обсуждали фильм, отвечая на вопросы о поведении героев. Процент разводов и в той, и в другой группе одинаково снизился по сравнению с парами, которые вообще не прибегали ни к каким способам спасти отношения.

Если у вас в паре есть трудности, попробуйте найти фильм, где герои решают схожие проблемы, и уговорите партнера вместе посмотреть его. Можно также воспользоваться готовым списком фильмов и вопросов, рекомендованных для совместного обсуждения. Именно этот список использовался в ходе исследования.

5. Ходить на двойные свидания

Удивительно, но порой дружеский вечер вчетвером способен сделать для отношений больше, чем романтический — вдвоем. Пара, которая общается с другой парой, чувствует себя счастливее, чем пара, замкнувшаяся на себе. Это выяснили ученые из Университета Уэйна, США. В ходе эксперимента 150 пар разделили на группы по две пары. Одна часть групп вела сдержанную светскую беседу, а вторая отвечала на личные вопросы типа: «Какой момент в вашей жизни был самым неловким?» Те партнеры, которые отвечали на личные вопросы в присутствии другой пары, сказали, что их чувства друг к другу вспыхнули с новой силой.

«Теплое искреннее общение с другой парой может обеспечить вам свежий, позитивный взгляд на своего партнера и отношения», — считает Кит Уэлкер, соавтор исследования.

6. Создавать запахи на память

Воспоминания, вызванные определенным запахом, могут быть более эмоциональными и более подробными, чем воспоминания, не связанные с запахами. Это так называемый феномен Пруста, и вы можете использовать его для укрепления ваших отношений, советует Джой Нордстром.

Придумывайте и создавайте с партнером особые запахи, напоминающие о приятных событиях. Например, находясь в путешествии, найдите и привезите с собой запах, ассоциирующийся у вас с этой поездкой. Отлично подойдут для этого эфирные масла. В тот момент, когда грустно на душе или отношения не ладятся, достаньте пузырек с этим запахом и вдохните. Благодаря этому вы оба вспомните, как хорошо вам было тогда вместе.

7. Играть в игры

Общая надпись на футболках этой пары гласит: «Вместе с 1952 года» (англ.).

Игры способны привнести в отношения долю азарта. Ученые из Университета Бригама Янга выяснили один любопытный факт: 76 % заядлых геймеров, играющих в видеоигры, довольны своим браком, если партнеры так же азартно играют вместе с ними. Так что иногда скоротать вечерок за видеоигрой с партнером — хорошая идея для сближения.

Но и игры в реальности могут произвести тот же эффект. Например, коуч по взаимоотношениям Джой Нордстром предлагает игру «„Оскар“ за лучший поцелуй». Вспомните самые яркие сцены поцелуев из мира кино и каждый день воспроизводите по одной сцене, да так, чтобы получить за нее воображаемую премию «Оскар».

«Милый, иди-ка сюда! Сегодня у нас поцелуй из „Титаника“!»

Какой способ укрепить отношения точно подойдет вашей паре?