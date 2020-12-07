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Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

Женщины привыкли сталкиваться с трудностями, с которыми они сталкиваются на рынке труда и в повседневной жизни в целом, что обусловлено, не более и не менее, гендерным неравенством. Вот почему удивительно узнать, какие важные изобретения мы все еще используем, которые были разработаны смелыми женщинами, которые, несомненно, нарушили стандарты того времени, в котором они жили, и оставили нам все наследие. Такие инструменты, как шприцы, стеклоочистители и кевлар (прочное волокно, используемое в бронежилетах), среди многих других, были созданы женщинами раньше времени. Вот почему сегодня мы собрали некоторые из этих замечательных творений, чтобы поделиться с вами. Приятного чтения.

Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему


Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

1. Стеклоочистители. Этот незаменимый инструмент для обеспечения хорошей видимости для водителей в дождливые дни был создан и запатентован Мэри Андерсон в 1903 году, которой пришла в голову мысль после того, как ей пришлось ездить посреди снегопада, осознавая сложность и важность поддержания чистоты лобового стекла.

Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

2. Шприц для инъекций. Американская медсестра, Летиция Мамфорд Гир, отвечала за создание первого поршневого шприца, который был выпущен в 1899 году. Этот инструмент позволял врачам управлять всем одной рукой.

Без сомнения, это было важным нововведением в области здравоохранения, и оно было распространено на многие другие сектора, помимо того, что послужило отправной точкой для шприца, который мы знаем сегодня.

Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

3. Одноразовые подгузники. Марион Донован создала первый влагостойкий одноразовый подгузник. Идея возникла вскоре после Второй мировой войны, когда она полностью посвятила себя семейной жизни и домашним делам. С помощью швейной машины и занавески для душа ей удалось создать свой первый прототип.

Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

4. Посудомоечная машина. Жозефина Кокрейн построила первую посудомоечную машину в 1886 году. Несколько лет спустя ей удалось привлечь интерес ресторанных предпринимателей во время ярмарки в Чикаго, но машина приобрела реальное значение только в 1950-х годах, когда она стала более доступной для потребителей. Жозефина также входит в зал славы изобретателей.

Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

5. Монополия. Дизайнер Элизабет Дж. Филлипс была создателем знаменитой настольной игры Monopoly. Первоначально идея этого состояла в том, чтобы передать понятие экономики и показать, насколько вредна капиталистическая система. Игра, которая была запатентована в 1904 году, была продана, как если бы она была разработана Чарльзом Дарроу. К счастью, после знакомства с настоящим создателем, компания искала способ компенсации.

Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

6. Спасательная шлюпка. После успеха ее изобретения по ускорению производства бочек Мария Бизли решила создать более компактную, безопасную, огнестойкую и простую в использовании спасательную шлюпку. Именно тогда, в 1880 году, она разработала новый дизайн. То, о чем она никогда не думала, это то, что спустя годы ее спасательные шлюпки помогут спасти множество людей на самом известном в мире кораблекрушении — Титанике.

Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

7. Невидимое стекло. Кэтрин Берр Блоджетт была первой женщиной, получившей степень доктора философии. по физике в Кембриджском университете в 1926 году. Спустя годы она изобрела стекло с низким коэффициентом отражения (невидимое стекло), которое помогло улучшить камеру, микроскоп и технологию проектора ее времени. Ее технология даже использовалась для съемок знаменитого фильма «Унесенные ветром».

Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

8. Кевлар (прочное волокно). Стефани Кволек, доктор философии в химии была создателем чрезвычайно прочного волокна, известного как кевлар. Это волокно может быть в 5 раз прочнее стального и используется для изготовления пуленепробиваемых жилетов и многих других изделий.

Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

9. Беспроводная сеть. Актриса и изобретатель Хеди Ламарр в сотрудничестве со своим другом и композитором Джорджем Антеилом разработали технологию, известную как предшественник Wi-Fi. Ее идея учитывала дистанционное управление торпедами, а также предотвращение их перехвата врагами путем изменения частоты радиосигналов в спектральном диапазоне. Однако в то время ВМС США не хотели внедрять изобретение, которое стало использоваться только много лет спустя. К счастью, в конце 1990-х дуэт получил крупную награду за свое открытие, а в 2014 году Ламарр вошла в зал славы изобретателей.

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Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

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