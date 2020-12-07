Изобретения, сделанные женщинами, которые изменили мир к лучшему

Женщины привыкли сталкиваться с трудностями, с которыми они сталкиваются на рынке труда и в повседневной жизни в целом, что обусловлено, не более и не менее, гендерным неравенством. Вот почему удивительно узнать, какие важные изобретения мы все еще используем, которые были разработаны смелыми женщинами, которые, несомненно, нарушили стандарты того времени, в котором они жили, и оставили нам все наследие. Такие инструменты, как шприцы, стеклоочистители и кевлар (прочное волокно, используемое в бронежилетах), среди многих других, были созданы женщинами раньше времени. Вот почему сегодня мы собрали некоторые из этих замечательных творений, чтобы поделиться с вами. Приятного чтения.













1. Стеклоочистители. Этот незаменимый инструмент для обеспечения хорошей видимости для водителей в дождливые дни был создан и запатентован Мэри Андерсон в 1903 году, которой пришла в голову мысль после того, как ей пришлось ездить посреди снегопада, осознавая сложность и важность поддержания чистоты лобового стекла.







2. Шприц для инъекций. Американская медсестра, Летиция Мамфорд Гир, отвечала за создание первого поршневого шприца, который был выпущен в 1899 году. Этот инструмент позволял врачам управлять всем одной рукой.

Без сомнения, это было важным нововведением в области здравоохранения , и оно было распространено на многие другие сектора, помимо того, что послужило отправной точкой для шприца, который мы знаем сегодня.3. Одноразовые подгузники. Марион Донован создала первый влагостойкий одноразовый подгузник. Идея возникла вскоре после Второй мировой войны, когда она полностью посвятила себя семейной жизни и домашним делам. С помощью швейной машины и занавески для душа ей удалось создать свой первый прототип.4. Посудомоечная машина. Жозефина Кокрейн построила первую посудомоечную машину в 1886 году. Несколько лет спустя ей удалось привлечь интерес ресторанных предпринимателей во время ярмарки в Чикаго , но машина приобрела реальное значение только в 1950-х годах, когда она стала более доступной для потребителей. Жозефина также входит в зал славы изобретателей.5. Монополия. Дизайнер Элизабет Дж. Филлипс была создателем знаменитой настольной игры Monopoly . Первоначально идея этого состояла в том, чтобы передать понятие экономики и показать, насколько вредна капиталистическая система. Игра, которая была запатентована в 1904 году, была продана, как если бы она была разработана Чарльзом Дарроу. К счастью, после знакомства с настоящим создателем, компания искала способ компенсации.6. Спасательная шлюпка. После успеха ее изобретения по ускорению производства бочек Мария Бизли решила создать более компактную, безопасную, огнестойкую и простую в использовании спасательную шлюпку. Именно тогда, в 1880 году, она разработала новый дизайн. То, о чем она никогда не думала, это то, что спустя годы ее спасательные шлюпки помогут спасти множество людей на самом известном в мире кораблекрушении — Титанике.7. Невидимое стекло. Кэтрин Берр Блоджетт была первой женщиной, получившей степень доктора философии. по физике в Кембриджском университете в 1926 году . Спустя годы она изобрела стекло с низким коэффициентом отражения (невидимое стекло), которое помогло улучшить камеру, микроскоп и технологию проектора ее времени. Ее технология даже использовалась для съемок знаменитого фильма «Унесенные ветром».8. Кевлар (прочное волокно). Стефани Кволек, доктор философии в химии была создателем чрезвычайно прочного волокна, известного как кевлар. Это волокно может быть в 5 раз прочнее стального и исп о льзуется для изготовления пуленепробиваемых жилетов и многих других изделий.9. Беспроводная сеть. Актриса и изобретатель Хеди Ламарр в сотрудничестве со своим другом и композитором Джорджем Антеилом разработали технологию, известную как предшественник Wi-Fi. Ее идея учитывала дистанционное управление торпедами, а также предотвращение их перехвата врагами путем изменения частоты радиосигналов в спектральном диапазоне. Однако в то время ВМС США не хотели внедрять изобретение, которое стало использоваться только много лет спустя. К счастью, в конце 1990-х дуэт получил крупную награду за свое открытие, а в 2014 году Ламарр вошла в зал славы изобретателей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: