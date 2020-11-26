С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Как быстро очистить столовые приборы от налета с помощью фольги, соды и соли

Коричневатый налет на столовых приборах выглядит не очень аппетитно и не всегда смывается моющими средствами. Между тем, способ очистить их без лишних усилий есть. На видео можно наблюдать практически моментальное возвращение вилкам, ложкам и ножам первоначального вида.
Чтобы избавиться от неприятного коричневатого налета на столовых приборах, достаточно горячей воды, соды, соли и фольги — той самой, что используют в хозяйстве. Этот способ считается наиболее действенным, а уж об его эффективности красноречиво расскажет видео.
Как быстро очистить столовые приборы от налета с помощью фольги, соды и соли

В ролике столовые приборы опускают в емкость, на дне которой лежит пищевая фольга. Раствор из горячей воды, соли и соды ( по 50 гр/1 л воды) должен покрывать вилки, ложки и ножи полностью. Чтобы не получить ожога, вынимать приборы лучше щипцами или другими инструментами.
Как быстро очистить столовые приборы от налета с помощью фольги, соды и соли

Очищенные таким образом ложки-вилки нужно хорошо ополоснуть прохладной водой.
Как быстро очистить столовые приборы от налета с помощью фольги, соды и соли

Этот способ хорошо справляется с налетом на серебряных, позолоченных изделиях и на мельхиоре. В принципе, можно обойтись и без соли — она служит скорее ускорителем реакции.

Ссылка на первоисточник
Приборысоветыочистка
Обсудить

Картина дня

наверх