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23 фруктовых секрета, которые научат создавать превосходные десерты

23 фруктовых секрета, которые научат создавать превосходные десерты

О том, что фрукты - это полезно, знают, пожалуй, все. Но правильно чистить, хранить и готовить фрукты порой может оказаться целой наукой.

Да и о красоте фруктовых десертов стоит позаботиться.

В этом обзоре собраны советы, которые пригодятся всем без исключения хозяйкам, которые мечтают, чтобы на их столе фрукты и блюда из них были круглый год.

23 фруктовых секрета, которые научат создавать превосходные десерты

1. Банановое мороженое

Нужно взять столько бананов, сколько захочется, очистить их и положить в морозильник на час (примерно, пока они не замерзнут). После этого их необходимо достать, нарезать на мелкие кусочки и использовать блендер, чтобы сделать банановую «кашицу» (можно добавить немного воды, если потребуется).

Как сделать банановое мороженое.

Как сделать банановое мороженое.

В зависимости от спелости, вкус бананов будет отличаться, поэтому можно добавлять дополнительные ингредиенты, такие как арахисовое масло, шоколадные чипсы или мед. Замораживаем смесь заново и лакомство готово.

2. Замороженные ягоды

Ягоды из морозильника хороши в любую пору.

Ягоды из морозильника хороши в любую пору.

Всегда можно заморозить любые ягоды, чтобы сделать закуски, которые прекрасно будут сочетаться с любыми коктейлями. С их помощью можно даже охладить холодное вино, не разбавляя его вкус.

3. Фруктовые кубики льда

Это самый легкий и самый красивый рецепт.

Это самый легкий и самый красивый рецепт.

Это самый легкий и самый красивый рецепт. Нужно поместить фрукты или кусочки по вкусу в форму для льда, залить водой и поставить в морозильную камеру. После этого такие кубики льда с фруктами внутри можно будет добавлять к напиткам, к десертам и т. д.

4. Апельсиновые свечи

Просто и со вкусом.

Просто и со вкусом.

Как известно, изобретательность не имеет границ. И в случае фруктов можно заниматься креативом, к примеру, делая из половинок этого фрукта подсвечники.

5. Яблочные сны

Чтобы снились самые сладкие сны...

Чтобы снились самые сладкие сны...

Кто не любит сны, особенно красочные, приятные и реальные. Секрет заключается в том, что нужно пить как можно больше яблочного сока «на ночь», перед сном. Потрясающие сны обеспечены.

6. Нарезанные потемневшие яблоки не пропадут даром

Чтобы яблоки не темнели.

Чтобы яблоки не темнели.

Их можно легко «реанимировать» с помощью следующего рецепта. Нужно добавить в емкость с водой пару ложек меда, размешать, а затем опустить туда потемневшие яблоки на несколько минут.

7. Заметка на память при покупке авокадо

Как правильно выбрать авокадо.

Как правильно выбрать авокадо.

Нужно оторвать «хвостик» авокадо. Если под ним у плода темная поверхность, он перезрел. Если же она желтая, можно смело покупать.

8. Оставшиеся авокадо

Пакет - идеальное место для хранения.

Пакет - идеальное место для хранения.

Хотя лучше хранить авокадо в холодильнике с семенами (так они будут свежее), иногда приходится хранить оставшиеся половинки без семян. Перед тем, как поместить их в холодильник, нужно положить половинки в пластиковый пакет.

9. Переспевшие бананы

Если переспела гроздь бананов.

Если переспела гроздь бананов.

Если дома излишне переспела гроздь бананов, не беда. Нужно очистить их, разрезать на куски и заморозить. После этого из них можно сделать великолепный смузи.

10. Домашние сухофрукты

Cухофрукты можно сделать в домашних условиях.

Cухофрукты можно сделать в домашних условиях.

Для этого нужно поместить фрукты в печь при температуре 55-65 градусов на следующее время:
- сливы, груши, персики, бананы, яблоки - 6 часов;
- виноград, апельсины - 8-10 часов;
- вишня, черешня, клубника - 12 часов.

11. Замороженные арбузы

Кусочек лета студёной зимой.

Кусочек лета студёной зимой.

Можно заморозить арбузную мякоть, нарезанную кубиками, и хранить ее в морозильнике в течение всего года.

Оригинальный арбузный десерт.

Оригинальный арбузный десерт.

Это позволит когда угодно наслаждаться арбузным фруктовым льдом, коктейлями и всеми видами арбузных напитков.

12. Фрукты против мух

Есть один простой, но потрясающий трюк, чтобы избавиться от всех плодовых мушек в доме - взять немного нарезанных бананов и остатки кожицы манго, поместить их в пластиковый контейнер и накрыть сверху пластиковым листом или крышкой.

Фруктовая мухоловка.

Фруктовая мухоловка.

Теперь нужно взять тонкую и острую палку, чтобы проколоть контейнер прямо по центру, и в течение нескольких дней все мушки окажутся запертыми в этой ловушке.

13. Замороженные вкусные шашлыки из винограда

И из винограда бывает шашлык.

И из винограда бывает шашлык.

Если кто-то любит здоровую еду, можно на следующей вечеринке подать замороженные шашлыки из винограда на десерт или к напиткам. Они придутся по вкусу любому гостю. Можно даже попробовать замороженные ананасы.

14. Как получить лимонную цедру

Прекрасная кондитерская домавка.

Прекрасная кондитерская домавка.

Можно заморозить тертую лимонную кожуру и добавлять ее ко многим рецептам - холодным напиткам, салатам, макаронам, пицце, коктейлям и т. д. В кожуре больше антиоксидантов, чем в лимонном соке.

15. Технология нарезания лимонов

23 фруктовых секрета, которые научат создавать превосходные десерты

Самый сочный лимон.

Разрезать лимон нужно вдоль, а не поперек. Так можно будет выжать большее количество сока.

16. Нет необходимости в соковыжималке

Щипцы вместо соковыжималки

Щипцы вместо соковыжималки.

Сок из половинок лимона можно выжать с помощью обычной пары щипцов. И не нужны никакие дорогие кухонные приборы.

17. Технология нарезания манго

Технология нарезания манго.

Технология нарезания манго.

Мало кто знает, как проще и стильнее всего нарезать манго. Необходимо разрезать фрукт пополам, после чего сделать надрезы на мякоти в виде «решетки», чтобы получились кубики. Теперь берем и просто сдвигаем эти «кубики» в сторону с косточки.

18. Новая теория: ананасовый сок каждый день заменит доктора

Ананасовый сок - польза для здоровья.

Ананасовый сок - польза для здоровья.

Нужно ввести ананасовый сок в свой рацион, ведь он приносит массу пользы для здоровья. А самое приятное - он очень вкусный.

19. Арбузная чаша

Арбузная чаша.

Арбузная чаша.

Нужно разрезать арбуз пополам и вынуть из половинок всю мякоть, оставив аккуратные «чаши» из кожуры. В эти чаши можно буде положить фрукты и подавать так на стол.

20. Как легко очистить гранат

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Гранат.

Нужно разрезать гранат на две половины и немного прижав центральную часть, «вырезать» ее из кожуры кухонной ложкой (желательно деревянной).

21. Как креативно разрезать мандарин

Чистим мандарин правильно.

Чистим мандарин правильно.

Все просто. Берем мандарин, отрезаем два кончика и делаем разрез кожуры с одной стороны, от одного кончика к другому. После этого мандарин можно будет «развернуть» как гармошку.

22. Великолепная клубника

Великолепная клубника.

Великолепная клубника.

Из клубники можно сделать самый здоровый и самый красивый десерт, просто насадив ягоды на соломинки. Так легче всего убрать «хвостики».

23. Мини-карамельные яблоки

Можно использовать специальный нож для нарезания дыни, чтобы вырезать крошечные кусочки из яблока.

Разделываем яблоки.

Разделываем яблоки.

И превращаем в десерт.

И превращаем в десерт.

После этого их можно наколоть на палочки и окунуть в карамель.

 

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