Почему Ватикан прощал любые грехи скульптора Лоренцо Бернини

Его мать была неаполитанкой, а отец – флорентийцем, но лишь Рим стал для скульптора и архитектора Лоренцо Бернини настоящим домом, истинной родиной, вечной любовью. На протяжении семидесяти лет – невероятный по тем временам срок – он проектировал фонтаны и церкви, писал картины, создавал чувственные, скульптуры и строгие бюсты римских пап. За эту любовь Лоренцо прощалось все…
Он родился на излете XVI века в Неаполе, шестым из двенадцати детей успешного скульптора Пьетро Бернини. Отец обучал его с ранних лет. Когда Лоренцо исполнилось восемь лет, отец привез его в Рим. Работы мальчика оценили многие известные художники, в том числе основатель Болонской академии художеств Аннибале Карраччи. Папа Павел V обещал покровительствовать юному дарованию.
Скульптурный бюст Христа - новаторское и смелое решение.
Под покровительством кардинала Спиционе Боргезе двадцатичетырехлетний Бернини создал свои шедевры - «Похищение Прозерпины» и «Аполлон и Дафна». В Ватикане Бернини изучал произведения Микеланджело и на первых этапах своей карьеры пытался ему подражать, однако довольно быстро преодолел ренессансное влияние и выработал собственный стиль. Он работал с мрамором настолько виртуозно, что скульптуры кажутся живыми. В те же годы Бернини создал балдахин в базилике Святого Петра.
Скульптуры Лоренцо Бернини.
Как скульптор, Бернини внес немало нового в искусство ваяния. Во-первых, он привнес в скульптурную композицию вихреобразную динамику, благодаря которой скульптура выглядит эффектно с любого ракурса. Этот подход сильно повлиял на весь художественный язык стиля барокко. Он внес крайнюю эмоциональность и драматизм в свои работы. Бернини отказался от следования античной традиции – вернее, значительно пересмотрел ее. Скульптурный бюст, ранее существовавший только как погребальный портрет, он использовал для изображения своих здравствующих современников – политиков, религиозных лидеров, обыкновенных людей.
Скульптурные портреты, созданные Лоренцо Бернини.
Лоренцо Бернини любил наблюдать за живой человеческой мимикой и старался воплотить портретируемого эмоциональным, говорящим, грустным или радостным. Если Ренессанс стремился к античной уравновешенности, барокко воплощало крайние душевные состояния. Образцом барочной экспрессии стал скульптурный диптих Бернини «Грешная и праведная душа».
Праведная и грешная душа.
Лоренцо Бернини обожал театр. Эта любовь воплотилась не только в пышности и драматизме его произведений. Он много работал для театра, создавая декорации, реквизит и механические устройства для сцены. Кроме того, есть сведения, что Бернини писал пьесы и даже был не прочь выйти на подмостки. Однажды он даже устроил, как бы сейчас сказали, перформанс, во время которого публично рисовал и ваял скульптуры. Особенно он любил принимать участие в сатирических постановках во время римского масленичного карнавала - с их грубоватым, скабрезным юмором. Бернини и сам умел пошутить. Его слон на перед Санта-Мария-сопра Минерва обращен задом к доминиканскому монастырю, где жил один из недругов Лоренцо…
Колоннада базилики Святого Петра.
Бернини прощались любые выходки. Его репутации не повредила даже леденящая душу история с нападением на любовницу. Бернини в припадке безумной ревности приказал своему слуге порезать бритвой лицо замужней женщины – ее звали Констанс - с которой у него был бурный роман. Он заподозрил Константс в отношениях с его же братом Луиджи. Луиджи тоже досталось – уже от самого Лоренцо. Но Бернини отделался всего лишь штрафом, а вскоре получил прощение от Ватикана. Героиня истории оказалась в тюрьме за прелюбодеяние, но в дальнейшем оправилась от всех этих чудовищных событий и даже построила головокружительную для женщины тех лет карьеру в сфере торговли предметами искусства.
Сам же Бернини и в те годы считал себя праведным католиком, дружил с главой иезуитов, регулярно посещал церковь и истово молился… При этом религиозные скульптуры Бернини вызывают двойственные чувства. Его святые, переживающие экстаз, так чувственны и эротичны, что возникают сомнения в религиозной природе их эмоций.
Экстаз святой Терезы.
Экстаз святой Людовики.
Бернини завел собственную семью, будучи по меркам своего времени уже немолодым. К этому времени страсти в его душе уже улеглись. В сорок лет он женился на Катерине Тезио, которая была в два раза его младше. В браке родилось одиннадцать детей. Но годы семейного счастья стали неожиданно неудачными для его карьеры – две спроектированные им колокольни пришлось снести во избежание внезапного обрушения. Впрочем, и на сей раз Бернини быстро восстановил репутацию – он возвел на Пьяцца Навона потрясающий Фонтан Четырех Рек, который и сегодня поражает воображение туристов.
Обелиск со слоном и Фонтан Четырех рек.
Но, пожалуй, главный подарок Бернини любимому городу – это площадь Святого Петра, спроектированная в форме ключа (ключи от рая, которые дарованы святому Петру). Площадь обрамлена двумя колоннадами. Именно там собираются верующие, чтобы услышать обращение понтифика. Площадь Святого Петра стала образцом для европейского градостроительства, однако шедевр Бернини остался непревзойденным по своей выразительности и эмоциональному влиянию на горожан и приезжих.
Площадь Святого Петра в Риме.
С момента своего приезда в Рим, Бернини покидал его лишь раз – он отправился в Париж, ко двору Людовика XIV. Лоренцо предстояло выполнить некоторые работы для Лувра, но… Париж страшно не понравился Бернини. Он писал, что окружен варварами и, по-видимому, успел устроить там несколько скандалов. Его проекты так и не использовались заказчиками. Однако он успел создать выразительный скульптурный бюст Людовика, который самому Людовику пришелся не по вкусу – настолько, что он отправил этот портрет в самый дальний угол Версаля.
Бюст Людовика.
Лоренцо Бернини прожил долгую – восемьдесят два года – и творчески насыщенную жизнь, целиком посвященную Риму. Ему покровительствовали шестеро римских пап. Именно благодаря Бернини стиль барокко получил такую популярность, а Рим получил множество тех достопримечательностей, без которых сегодня невозможно представить Вечный город.
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