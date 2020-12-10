Светодиодные Led экраны для улицы
Наружная реклама – это уникальная возможность привлечь внимание большого количества потенциальных клиентов. Уличные светодиодные экраны от выгодно отличаются от традиционных способов отображения рекламной информации. Подвижная и яркая картинка сразу же притягивает взгляды. Кроме того, реклама на уличном лед экране может выгодно подчеркнуть респектабельность вашей компании. А в случае надобности, можно всегда очень быстро изменить транслируемый контент без каких-то дополнительных трат.
Светодиодный экран для улицы: где применять?
На городских улицах и автомобильных магистралях с высоким темпом обновления «зрительского состава».
В местах скопления людей (городские площади, рынки и пр.). Уличные экраны могут использоваться для передачи полезной и важной информации. Разумеется, в перерывах на панель выводится рекламный контент.
Для информационного обеспечения выставок и общественных мероприятий, проводимых на открытом воздухе.
Для организации концертов на стадионах и площадках под открытым небом. Led экраны могут выполнять роль интерактивного элемента сцены.
При проведении спортивных мероприятий. Цена рекламы на такой площадке окупит вложения уже в самое ближайшее время.
«Первая Рекламная Компания» - производственная компания полного цикла, на рынке наружной рекламы Украины уже более 10 лет, и предлагает лед экран купить в Украине по самым выгодным ценам.
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