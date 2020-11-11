Простой способ укоренения хризантем из букета

Хризантемы — настоящее украшение сада. Разнообразие сортов позволяет создавать очень красивые ландшафтные дизайны. Если вы увидели в продаже букет с необычным сортом хризантем — смело покупайте его.

Ведь букет не только порадует вас своей красотой, но и сможет быть использован для получения черенков и выращивания новой хризантемы на участке.

Для начала обновите срез веточки с хризантемами. Разрежьте веточку на черенки таким образом, чтобы они имели по 4 междоузлия.

Если веточка имеет боковые отростки, их тоже можно использовать для укоренения.





Для укоренения орхидей отлично подойдет нейтрализованный грунт, который продается в цветочных магазинах.



Перед укоренением черенков обмокните каждый в чистую воду и в раствор препарата «Корневин», и только после этого углубите в почву примерно на 1 см.



Полейте черенки небольшим количеством воды и поставьте каждый стакан в zip-пакет с застежкой.

Разместите рассаду образом, чтобы она находились под рассеянными солнечными лучами. Оптимальная температура для укоренения черенков хризантемы — 25 градусов по Цельсию.



Примерно через три недели у черенков начнет развиваться корневая система, а из боковых пазух появятся новые росточки.



Весной, когда на улице станет тепло, окрепшие черенки можно будет пересадить в открытый грунт.

Подробное описания того, как укоренить хризантему из букета, можно посмотреть на видео: