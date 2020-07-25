Что говорят родители и что слышат их дети
Когда родители разговаривают с ребенком, они часто не задумываются над тем, что именно слышит их чадо. Обычные заботливые мамины фразы «Не ходи туда» или «Не трогай чужую собаку» для ребенка могут звучать как «Весь мир опасен».
Как нужно доносить информацию до ребенка, чтобы он вас правильно понял? Делимся с вами статьей, которая ответит на этот вопрос.
Мы говорим:
«Осторожно — упадешь!» / «Не трогай собаку — укусит!»
Ребенок слышит:
«Мир опасен, лучше вообще ничего не делать».
Скажите иначе:
«Позаботься о себе» / «Береги себя» / «Будь внимателен»
Мы говорим:
«Давай быстрее!» / «Поторопись!» / «Замолчи!» / «Стой!» / «Отвечай!»
Ребенок слышит:
«Ты не важен. Тебе придется поступиться своими желаниями ради моих».
Скажите иначе:
«У меня 10 минут. Сколько тебе нужно времени?» (Попробуйте договориться).
Мы говорим:
«Не хнычь!» / «Не кричи!» / «Не смейся!»/ «Не плачь!»
Ребенок слышит:
«Не выражай свои эмоции!»
Скажите иначе:
«Ты, наверное, устал?» / «Ты чего-то испугался?» (Постарайтесь понять чувства ребенка).
Мы говорим:
«Ну сколько можно повторять?!»
Ребенок слышит:
«Ты дурак, ты неудачник!»
Скажите иначе:
«Ты справишься, попробуй еще. Я могу помочь, если хочешь».
Мы говорим:
«Мальчики не должны бояться (плакать)» / «Девочка должна быть послушной»
Ребенок слышит:
«Мужчина не имеет права на чувства» / «Женщина всегда жертва»
Скажите иначе:
«Ты расстроился» / «Ты рассердилась» / «Ты имеешь право это пережить»
Мы говорим:
«Как тебе не стыдно!»
Ребенок слышит:
«Ты плохой, с тобой что-то не в порядке»
Скажите иначе:
«Все мы ошибаемся. Ошибка — это шаг вперед к умению и знаниям»
Мы говорим:
«Посмотри, как хорошо он (она) делает, а ты?»
Ребенок слышит:
«Ты хуже других»
Скажите иначе:
«Я люблю тебя таким, какой ты есть!»
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