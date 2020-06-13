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Когда игры с фотошопом зашли так далеко, что стало только смешно

Когда игры с фотошопом зашли так далеко, что стало только смешно

Все знают о магии фотошопа и аналогичных графических редакторов, все наслышаны о чудесах, которые можно сотворить с их помощью. Но, как и всякая магия, она требует наличия навыков, коих у большинства людей не было отродясь. Что вовсе не мешает им наивно полагать, что они способны справиться с таким мощным инструментом. Что же, главное не сдаваться. Может быть что-нибудь и получится. Но не сейчас.

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Когда игры с фотошопом зашли так далеко, что стало только смешно

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Когда игры с фотошопом зашли так далеко, что стало только смешно

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Когда игры с фотошопом зашли так далеко, что стало только смешно

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Когда игры с фотошопом зашли так далеко, что стало только смешноПодписаться на мой Instagram
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