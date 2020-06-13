Когда игры с фотошопом зашли так далеко, что стало только смешно

Все знают о магии фотошопа и аналогичных графических редакторов, все наслышаны о чудесах, которые можно сотворить с их помощью. Но, как и всякая магия, она требует наличия навыков, коих у большинства людей не было отродясь. Что вовсе не мешает им наивно полагать, что они способны справиться с таким мощным инструментом. Что же, главное не сдаваться. Может быть что-нибудь и получится. Но не сейчас.
Какая стройная девушка
А нос куда подевала?
В этих глазах можно утонуть
А такие талии точно бывают?
Фоторедакторы помогут похудеть к лету
Посмотрите, как она зеркало выгнула своей талией!
Даже детишки в художественной школе знают про чувство меры, а тут явно нет
Фотошопить обычную еду – это уже какой-то новый уровень
Слева – как она выглядит на самом деле. Справа – в соц сетях.
Когда впервые показали, как пользоваться фильтрами
Что у нее с рукой?
Вновь за старое – если никуда нельзя ездить, то придется рисовать себя на курортах
По первому фото было сразу понятно, что она дружит с косметикой и фотошопом. Зато теперь можно увидеть «холст», на котором все это и рисуется.
Ну, паренек хотя бы старался соблюсти пропорции
Удивительно гладкая кожа на ногах.
Паренек называет себя лучшим из косплееров Джокера. Как можно ему не верить? Особенно мы верим татуировкам.
Аватар в твиттере и кадр из интервью
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