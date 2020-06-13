Когда игры с фотошопом зашли так далеко, что стало только смешно

Какая стройная девушка

А нос куда подевала?

В этих глазах можно утонуть

А такие талии точно бывают?

Фоторедакторы помогут похудеть к лету

Посмотрите, как она зеркало выгнула своей талией!

Даже детишки в художественной школе знают про чувство меры, а тут явно нет

Фотошопить обычную еду – это уже какой-то новый уровень

Слева – как она выглядит на самом деле. Справа – в соц сетях.

Когда впервые показали, как пользоваться фильтрами

Что у нее с рукой?

Вновь за старое – если никуда нельзя ездить, то придется рисовать себя на курортах

По первому фото было сразу понятно, что она дружит с косметикой и фотошопом. Зато теперь можно увидеть «холст», на котором все это и рисуется.

Ну, паренек хотя бы старался соблюсти пропорции

Удивительно гладкая кожа на ногах.

Паренек называет себя лучшим из косплееров Джокера. Как можно ему не верить? Особенно мы верим татуировкам.

Все знают о магии фотошопа и аналогичных графических редакторов, все наслышаны о чудесах, которые можно сотворить с их помощью. Но, как и всякая магия, она требует наличия навыков, коих у большинства людей не было отродясь. Что вовсе не мешает им наивно полагать, что они способны справиться с таким мощным инструментом. Что же, главное не сдаваться. Может быть что-нибудь и получится. Но не сейчас.Аватар в твиттере и кадр из интервьюЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: