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5 действенных способов, которые помогут избавиться от царапин на ламинате


5 действенных способов, которые помогут избавиться от царапин на ламинате

Напольное покрытие, известное как ламинат, пользуется в наше время большой популярностью. Немудрено, что эксплуатация данного покрытия сопряжена в том числе и появлением на нем многочисленных механических повреждений. Чаще всего они представлены обычными царапинами, разной длины и глубины. Любой дефект – повод для расстройства. Однако, не стоит опускать руки, ведь в ряде случае все можно исправить.

1. Полирующие средства


Можно отполировать. /Фото: sdelai-lestnicu.ru.

Можно отполировать. /Фото: sdelai-lestnicu.ru.

 

Первое, что можно сделать с царапиной – это заполировать ее. Для этого следует приобрести специальный жидкий состав в тюбике и нанести его на ламинат с соответствии с прилагающийся инструкцией. Также существую аэрозольные полирующие средства. Они в свою очередь распыляются на ламинате, а затем втираются.

2. Восковые карандаши или пластилин


Можно поступить вот так. /Фото: prorab.guru.

Можно поступить вот так. /Фото: prorab.guru.

 

Данный способ может показаться странным, однако из всех «народных» он является едва ли не самым действенным. Нужно раздобыть подходящие по цвету мелки и обработать ими то место, на котором появился дефект деревянного покрытия. После нанесения карандаша место необходимо обязательно обработать мягкой щеткой.

3. Паста для ламината


В дело идет паста. /Фото: severdv.ru.

В дело идет паста.
/Фото: severdv.ru.

 

Глубокие царапины лучше всего устранить при помощи специальной пасты. Продается она в профильных магазинах. Использовать пасту следует в соответствии с прилагающийся к тюбику инструкцией. Перед началом работы область вокруг царапины настоятельно рекомендуется оклеить малярным скотчем. Затирка наносится при помощи шпателя.

4. Гипс и клей


Делаем кустарную затирку. /Фото: vosaduly.ru.

Делаем кустарную затирку. /Фото: vosaduly.ru.

 

Аналогичным образом можно поступить, используя гипс, клей и опилки. Сперва-наперво необходимо приготовить кустарную затирку. Делается она методом смешивания клея и опилок или гипса и опилок в соотношении 1 к 1. После тщательного замешивания состав применяется точно также, как и профессиональная паста для ламината.

5. Шпатлевка по дереву


Шпатлевка поможет. /Фото: ледянойпоход.рф.

Шпатлевка поможет. /Фото: ледянойпоход.рф.

 

В магазинах строительных материалов можно наткнуться на шпатлевку по дереву. Ее также можно использовать в качестве затирки для устранения царапин и прочих дефектов на ламинате. Технология работы уже должна быть знакома по описанию двух предыдущих вариантов. Все тот же шпатель и малярная лента.

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5 действенных способов, которые помогут избавиться от царапин на ламинате

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5 действенных способов, которые помогут избавиться от царапин на ламинатеПодписаться на мой Instagram
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