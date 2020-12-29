5 действенных способов, которые помогут избавиться от царапин на ламинате

Напольное покрытие, известное как ламинат, пользуется в наше время большой популярностью. Немудрено, что эксплуатация данного покрытия сопряжена в том числе и появлением на нем многочисленных механических повреждений. Чаще всего они представлены обычными царапинами, разной длины и глубины. Любой дефект – повод для расстройства. Однако, не стоит опускать руки, ведь в ряде случае все можно исправить.
1. Полирующие средства
Можно отполировать. /Фото: sdelai-lestnicu.ru.
Первое, что можно сделать с царапиной – это заполировать ее. Для этого следует приобрести специальный жидкий состав в тюбике и нанести его на ламинат с соответствии с прилагающийся инструкцией. Также существую аэрозольные полирующие средства. Они в свою очередь распыляются на ламинате, а затем втираются.
2. Восковые карандаши или пластилин
Можно поступить вот так. /Фото: prorab.guru.
Данный способ может показаться странным, однако из всех «народных» он является едва ли не самым действенным. Нужно раздобыть подходящие по цвету мелки и обработать ими то место, на котором появился дефект деревянного покрытия. После нанесения карандаша место необходимо обязательно обработать мягкой щеткой.
3. Паста для ламината
В дело идет паста. /Фото: severdv.ru.
Глубокие царапины лучше всего устранить при помощи специальной пасты. Продается она в профильных магазинах. Использовать пасту следует в соответствии с прилагающийся к тюбику инструкцией. Перед началом работы область вокруг царапины настоятельно рекомендуется оклеить малярным скотчем. Затирка наносится при помощи шпателя.
4. Гипс и клей
Делаем кустарную затирку. /Фото: vosaduly.ru.
Аналогичным образом можно поступить, используя гипс, клей и опилки. Сперва-наперво необходимо приготовить кустарную затирку. Делается она методом смешивания клея и опилок или гипса и опилок в соотношении 1 к 1. После тщательного замешивания состав применяется точно также, как и профессиональная паста для ламината.
5. Шпатлевка по дереву
Шпатлевка поможет. /Фото: ледянойпоход.рф.
В магазинах строительных материалов можно наткнуться на шпатлевку по дереву. Ее также можно использовать в качестве затирки для устранения царапин и прочих дефектов на ламинате. Технология работы уже должна быть знакома по описанию двух предыдущих вариантов. Все тот же шпатель и малярная лента.
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