Британские Виргинские острова для всех

Вопреки расхожему мнению, отдых на Британских Виргинских островах в Карибском море могут позволить себе не только состоятельные люди. Туристов ждут красивейшие пляжи, богатая дикая природа и гостиницы практически на любой бюджет.







У берегов острова Солт. Когда-то здесь затонул британский почтовый корабль, на борту которого находились 125 человек.







Пятизвёздочная гостиница Little Dix Bay на острове Вёрджин-Горда.







Британские Виргинские острова считаются неофициальной столицей парусного спорта в Карибском море.







Фламинго на частном курорте на острове Гвана.







Аэропорт на острове Биф.







Пляж Мертвеца на острове Питер.



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