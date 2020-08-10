Вопреки расхожему мнению, отдых на Британских Виргинских островах в Карибском море могут позволить себе не только состоятельные люди. Туристов ждут красивейшие пляжи, богатая дикая природа и гостиницы практически на любой бюджет.
У берегов острова Солт. Когда-то здесь затонул британский почтовый корабль, на борту которого находились 125 человек.
Пятизвёздочная гостиница Little Dix Bay на острове Вёрджин-Горда.
Британские Виргинские острова считаются неофициальной столицей парусного спорта в Карибском море.
Фламинго на частном курорте на острове Гвана.
Аэропорт на острове Биф.
Пляж Мертвеца на острове Питер.
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Британские Виргинские острова для всех
Вопреки расхожему мнению, отдых на Британских Виргинских островах в Карибском море могут позволить себе не только состоятельные люди. Туристов ждут красивейшие пляжи, богатая дикая природа и гостиницы практически на любой бюджет.
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