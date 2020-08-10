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Британские Виргинские острова для всех

Вопреки расхожему мнению, отдых на Британских Виргинских островах в Карибском море могут позволить себе не только состоятельные люди. Туристов ждут красивейшие пляжи, богатая дикая природа и гостиницы практически на любой бюджет.

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