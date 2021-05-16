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Для чего нужно 3 отсека в стиральной машине

Для чего нужно 3 отсека в стиральной машине

Стиральная машина просто незаменимая вещь в наше время, мы сильно к ней привыкли и часто пользуемся, однако многие до сих пор не знают:

Для чего нужны 3 отсека в лотке для стирального порошка

Чем отличаются режимы стирки и для чего они нужны.

Сейчас разберёмся.

Для чего нужно 3 отсека в стиральной машине

Если вы откроете лоток для загрузки порошка, то скорее всего обнаружите, что он разделён на 3 части, так бывает в большинстве стиральных машин.
Можно заметить, что крайние отсеки пронумерованы римскими цифрами (иногда буквами А и B, соответственно), а у среднего стоит значок снежинки или цветка.

Для чего нужно 3 отсека в стиральной машине


Для чего нужно 3 отсека в стиральной машине



Римская цифра один или (А) — отсек предназначенный для предварительной стирки или замачивания.
Предварительная стирка это замачивание вещей, при котором они долгое время находятся в большом количестве воды.


Применяется это для более эффективного удаления сильно въевшихся и застарелых пятен.


Ткань у одежды растягивается и набухает, тем самым стиральной машине легче выбить грязь.
Римская цифра два или (В) — отсек для основного моющего средства.

Чаще всего все используют только его при выборе всех остальных режимов стирки.
Отсек с рисунком снежинки или цветка предназначен для ополаскивателей, отбеливателей, кондиционеров и других дополнительных средств для ткани.


Система на самом деле очень простая, даже если вы выдвинете во время стирки лоток для порошка, то ничего не произойдёт, он продолжит заполняться водой.
А отсеки созданы для того, чтобы машинка при разных режимах стирки брала нужное средство и они не смешивались.

Для чего нужно 3 отсека в стиральной машине

Чем отличаются режимы стирки?

Режимов стирки существует огромное количество, часто производители создают их как маркетинговую уловку для покупателей, создавая иллюзию большого количества режимов и функций.
Потому что между некоторыми режимами, незначительная разница, однако, мы всё же пользуемся некоторыми, которые реально сильно отличаются.


В зависимости от загрязнения, количества белья, типа ткани и множества других факторов режимы будут отличаться по таким критериям как:
Температура стирки, обычно 30°-90°

Например, при стирке синтетики, чтобы не испортить одежду используется более низкая температура, а при стирке хлопка можно использовать более высокую температуру.
Количество оборотов барабана

Например высокие обороты могут быть использованы при отжиме или сушке одежды в стиральной машине. Обычно, в стиральных машинах бывает возможность отжима до 1000 оборотов в минуту.
Алгоритмы вращения барабана

Например, вращение может быть более мягким и плавным при стирке деликатных тканей. Это зависит от модели стиральной машины и её цены.         

 

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Для чего нужно 3 отсека в стиральной машине
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Для чего нужно 3 отсека в стиральной машине

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