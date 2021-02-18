Чем закончились нашумевшие королевские браки, которые вошли в историю

1. Георг I и София Доротея Брауншвейг-Целльская

София Доротея Брауншвейг-Целльская и Георг I. \ Фото: google.com.ua.

2. Изабелла и Эдуард II

Как Изабелла Французская «съела» короля Англии Эдуарда II. \ Фото: vk.com.

3. Каролина Матильда и Кристиан VII

Кристиан Сартман: Сцена при дворе Кристиана VII, 1873 год. \ Фото: commons.wikimedia.org.

4. Генрих VIII и Екатерина Говард, Анна Болейн

Шесть жён короля Генриха VIII. \ Фото: infourok.ru.

5. Георг IV и Каролина Брауншвейгская

Георг IV и Каролина Брауншвейгская, женитьба во дворце Святого Джеймса, 8 апреля 1795 года. \ Фото: au.finance.yahoo.com.

6. Генрих II Плантагенет и Алиенора (Элеонора) Аквитанская

Надгробия Генриха II Плантагенета и Алиеноры (Элеоноры) Аквитанской. \ Фото: wyborcza.pl.

7. Тамара и Юрий Боголюбский

Царица Тамара. \ Фото: pohudeem.msk.ru.

8. Петр I и Евдокия

Петр I и Евдокия. \ Фото: planeta-zakona.ru.

9. Маргарита де Валуа и Генрих IV

«Красная свадьба» - Варфоломеевская ночь, которой закончилась свадьба Генриха Наваррского и Маргариты Валуа, в ночь на воскресенье 24 августа 1572 года. \ Фото: livejournal.com.

10. Луиза Саксен-Гота-Альтенбургская и Эрнст I

Эрнст I и Луиза Саксен-Гота-Альтенбургская. \ Фото: google.com.

11. Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс. \ Фото: newsroyal.ru.

12. Принцесса Диана и принц Чарльз

Принцесса Диана и принц Чарльз. \ Фото: cosmo.ru.