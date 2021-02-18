Чем закончились нашумевшие королевские браки, которые вошли в историю

История наполнена многими королевскими парами, которые сочетались браком и жили совсем не так, как хотелось бы. Как правило, все браки, которые заключались между известными представителями своих родов, были основаны на политических, военных, религиозных или других убеждениях, но никак не на любви. Это частенько приводило к тому, что муж и жена жили подобно кошке с собакой – от простых склок до настоящей ненависти друг к другу. Вашему вниманию – самые яркие браки в истории, которые совсем не назовешь счастливыми.
1. Георг I и София Доротея Брауншвейг-Целльская
София Доротея Брауншвейг-Целльская и Георг I. \ Фото: google.com.ua.
До того, как он стал королем Великобритании, Георг I был ганноверским курфюрстом на территории нынешней Германии. В 1682 году его мать настояла на том, чтобы он женился на весьма богатой девушке, Софии Доротее, чья семья принадлежала к высшей германской знати. Брак с самого начала не мог стать счастливым, особенно учитывая тот факт, что Георг завел себе множество любовниц, которых не стеснялся показывать своей молодой и привлекательной супруге.
Но всё стало ещё хуже, когда София, видя такое отношение супруга, захотела найти и для себя любимого человека, заведя отношения с Филиппом Кристофом фон Кёнигсмарком, известным шведским графом. В момент, когда Георг узнал о том, что у его супруги отношения, их семейный быт значительно ухудшился. Так, отмечается, что в момент, когда Георг узнал об измене супруги, он набросился на неё и хорошенько поколотил.
В 1714 году Георг Жестокий покинул Ганновер и отправился в Великобританию, где занял её трон. Однако сделал он это без своей супруги. Фактически, пара развелась в 1694 году, а саму Софию Георг бросил гнить в тюрьме до конца её дней. А тот факт, что Филиппа Кристофа убили из-за любви к Софии, лишь делает эту историю ещё более трагичной.
2. Изабелла и Эдуард II
Как Изабелла Французская «съела» короля Англии Эдуарда II. \ Фото: vk.com.
Королеве Изабелле из Франции было всего двенадцать лет, когда она сочеталась барком с королем Англии, Эдуардом II, в 1308 году. Поначалу это были весьма счастливые отношения, до тех пор, пока Эдуард не заинтересовался несколькими своими фаворитами – сначала Пирсом Гевестоном, а затем и Хью Деспенсером, что поставило их брак под угрозу.
В отместку Изабелла закрутила роман с Роджером Мортимером, и с его помощью ей удалось совершить удачный переворот, сбросив своего мужа с престола. Вскоре Эдуарда заключили в тюрьму, а в 1327 году он погиб в результате загадочных событий.
3. Каролина Матильда и Кристиан VII
Кристиан Сартман: Сцена при дворе Кристиана VII, 1873 год. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Принцесса из Великобритании была младшей сестрой Георга III и вышла замуж за датского короля Кристиана VII в весьма юном возрасте, а именно – в пятнадцать лет в 1766 году. Впрочем, этот брак был изначально обречен на провал, поскольку Кристиан страдал от душевной болезни – шизофрении, которая и подталкивала их брак к пропасти.
Среди поведенческих проблем Кристиана особенно выделялась его агрессия, а также довольно странные поступки. К примеру, все, кто имел честь лицезреть Каролину, находили её очень привлекательной и невинной. Из-за этого Кристиан в ванной комнате на самом видном месте повесил самый отвратительный портрет своей супруги, тем самым ясно давая понять, что он о ней думает.
Он также был известен своими необычными сексуальными предпочтениями и паранойей. Юного короля взялся лечить доктор Иоганн Фридрих Струэнзе, однако, несмотря на это, он решительно перехватил бразды правления, став фаворитом молодой королевы и фактически принимая решения вместо короля. Впрочем, Фридриха вскоре свергли и казнили, а молодую королеву отправили в изгнание, где она умерла в возрасте 23 лет.
4. Генрих VIII и Екатерина Говард, Анна Болейн
Шесть жён короля Генриха VIII. \ Фото: infourok.ru.
Если и был какой-то человек в истории, который не смог познать счастье в брачных узах, так это король Генрих VIII, который правил в Англии с 1509 по 1547 год. Он буквально развелся с двумя своими женами, ещё двух убил, а одна умерла во время родов. Самым печальным его браком, пожалуй, можно назвать связь с Екатериной Говард.
Он женится на Кэтрин, когда ему было 49, а ей всего 16. Такой огромный разрыв в возрасте частенько давал о себе знать, ведь у пары были разные взгляды абсолютно на всё и ничего общего. В то время, когда он сочетался браком с Екатериной, он стал тенью того короля, которым был раньше: он значительно прибавил в весе, а также стал немощным из-за полученной ранее раны. Кэтрин же, напротив, была в самом расцвете юности, а потому не удивительно, что она предпочитала романтические приключения на стороне. Вскоре её обвинили в романе с Томасом Калпеппером, после чего король добился её обезглавливания в 1542 году.
Впрочем, это была не единственная его жена, которая буквально лишилась головы. Спустя всего несколько лет эта же участь постигла ещё одну его супругу – Анну Болейн.
5. Георг IV и Каролина Брауншвейгская
Георг IV и Каролина Брауншвейгская, женитьба во дворце Святого Джеймса, 8 апреля 1795 года. \ Фото: au.finance.yahoo.com.
Старший сын и наследник Георга III больше интересовался покорением любовных вершин, умножением долгов из-за азартных игр, а также построением новых, помпезных зданий, совсем не обращая внимания на королевские обязанности. Поэтому отец пошел на соглашение с сыном: он предложил ему выплатить все его долги, если тот отправится в достаточно короткое путешествие и там найдет себе достойную жену. В конце концов Георг согласился.
Брак, который позже состоялся, был настоящей катастрофой. Выбранная Георгом невеста, Каролина Брауншвейгская, была его двоюродной сестрой. Пожалуй, это была не любовь, а скорее ненависть с первого взгляда. Считается, что в их первую супружескую ночь, 8 апреля 1795 года, Георг был настолько пьян, что не смог довести всё до конца.
Впрочем, они оставались рядом достаточно долго, пока Каролина, наконец, не забеременела. После чего она родила принцессу Шарлотту, а вскоре пара рассталась, ведь Георг стал королем в 1820 году, чуть позже шокировав всю Великобританию новостью о том, что он пытается развестись со своей женой.
6. Генрих II Плантагенет и Алиенора (Элеонора) Аквитанская
Надгробия Генриха II Плантагенета и Алиеноры (Элеоноры) Аквитанской. \ Фото: wyborcza.pl.
Величайшим романом Средневековья можно смело назвать историю короля Англии Генриха II и Алиеноры Аквитанской. Когда они впервые встретились, между ними вспыхнула искра: Генрих был молодым и амбициозным будущим королем Англии, в то время как Элеонора была прекрасной и очаровательной женой короля Франции. Их любовь была настолько сильна, что они сделали всё возможное, чтобы ничего не стояло на их пути, даже брак Алиеноры. Потому вскоре, в 1152 году, они добились его аннулирования, а затем поженились спустя всего пару недель.
Несмотря на то, что их брак начинался с любви, вскоре он пошел под откос. Генрих не мог удержаться от соблазна, а его взгляд то и дело цеплялся за очередную привлекательную женщину. А потому не удивительно, что к 1170 году он уже завел себе несколько любовниц на стороне. Будучи гордой, умной и смелой женщиной, Элеонора убедила своих сыновей восстать против отца в 1173 году.
Генриху удалось подавить это восстание, однако, потеряв доверие к своей супруге, он был вынужден запереть её на последние шестнадцать лет её жизни. Вскоре, когда её сыновья, Ричард и Иоанн, унаследовали престол, она стала королевой-матерью и пробыла советницей для своих сыновей вплоть до своей смерти в 1204 году.
7. Тамара и Юрий Боголюбский
Царица Тамара. \ Фото: pohudeem.msk.ru.
Вступление с кем-то в брак, в особенности с человеком, которого она не выбирала, было настоящей катастрофой для жестокой и справедливой грузинской царицы Тамары. Она правила вместе со своим отцом вплоть до его смерти, после чего была признана его официальным наследником. Впрочем, не все остались в восторге от новой королевы: и дворяне, и члены её семьи настаивали на том, чтобы она вышла замуж и нашла мужчину, который будет править вместе с ней.
Под таким давлением королева вынуждена была выйти замуж за Юрия Боголюбского в 1185 году. И это была величайшая ошибка, учитывая привязанность Юрия к алкоголю и аморальному образу жизни. Вскоре королева, не стерпев такого, аннулировала брак и в 1187 году выслала Юрия за пределы Грузии. Разъяренный бывший супруг не смог стерпеть такого унижения, и вскоре поднял восстание против своей венценосной супруги. Которое она, впрочем, легко подавила, а затем спокойно продолжала править до 1213 года.
8. Петр I и Евдокия
Петр I и Евдокия. \ Фото: planeta-zakona.ru.
Российского царя Петра I многие помнят, как «Великого», однако он определенно не был таким для своей первой супруги. Евдокия вышла замуж за Петра в 1689 году, поскольку его мать настояла на этом браке и организовала торжество самостоятельно. Несмотря на то, что в браке у пары родилось несколько детей, Петру вскоре стало скучно со своей молодой супругой. В 1698 году, спустя девять лет брака, он внезапно почувствовал, что дальше хочет двигаться без неё.
Поэтому он развелся с Евдокией и отправил её в монастырь. После того, как его первая жена скрылась с поля его зрения, он тайно женился на своей крестьянской любовнице спустя всего несколько лет, которая вскоре стала известна, как Екатерина I. Однако, согласно другой версии, на самом деле Евдокия участвовала в стрелецком бунте, из-за чего Петр был вынужден отказаться от неё и сослать в монастырь.
9. Маргарита де Валуа и Генрих IV
«Красная свадьба» - Варфоломеевская ночь, которой закончилась свадьба Генриха Наваррского и Маргариты Валуа, в ночь на воскресенье 24 августа 1572 года. \ Фото: livejournal.com.
Пожалуй, свадьба принцессы Маргариты де Валуа и Генриха IV имела самые ужасающие последствия для окружающего мира. Маргарита была дочерью расчётливого короля Франции Генриха II и его жены Екатерины Медичи, а Генрих IV был королем-протестантом из Наварры.
Они сочетались браком в Париже 18 августа 1572 года, из-за чего в городе было массовое скопление как католиков, так и протестантов, которые планировали отметить это событие. Однако христианское единство продолжалось недолго. В ночь на 24 августа, которую в итоге прозвали Варфоломеевской, по приказу короля Карла IX и Екатерины Медичи улицы Парижа обагрились красным в результате массовых убийств протестантов.
Муж Маргариты едва сумел избежать смерти, а подобные события были точно не лучшим способом начать семейную жизнь. В результате пара распалась в 1599 году.
10. Луиза Саксен-Гота-Альтенбургская и Эрнст I
Эрнст I и Луиза Саксен-Гота-Альтенбургская. \ Фото: google.com.
Сын этой четы, принц Альберт, в своё время женился на юной Виктории, а их брак был достаточно счастливым, продвигающим правильные семейные ценности. Однако родители Альберта не могли похвастаться тем же в своей семейной чете.
Принцесса Луиза вышла замуж за Эрнста I, когда ей едва исполнилось шестнадцать лет. Несмотря на то, что сам Эрнст был знатным Казановой, он не позволял своей жене того же, даже с учетом того, что его похождения очень негативно влияли на их брак. Луиза даже родила ему двоих сыновей, однако это никак не сблизило пару.
Когда Луиза отчаялась и завела себе любовника, Эрнст попросту не смог стерпеть этого. Он развелся с ней в 1826 году, после чего запретил женщине видеться со всеми её детьми. Однако Луиза так отчаянно хотела поддерживать общение со своими детьми, что однажды даже обрядилась в крестьянские одежды, чтобы смешаться с толпой и хотя бы понаблюдать за ними с близкого расстояния. Луиза скончалась в 1831 году, когда ей исполнилось тридцать, не сумев пережить потерю своей семьи.
11. Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс
Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс. \ Фото: newsroyal.ru.
Младшая сестра королевы Елизаветы II, очаровательная принцесса Маргарет была достаточно популярна во время правления её старшей сестры. А потому её брачная церемония с фотографом Энтони Армстронгом-Джонсом, которая состоялась 6 мая 1960 года, была настоящим событием.
К сожалению, брак стал настоящим разочарованием для них обоих. Как Маргарет, так и её муж были тщеславными людьми, достаточно жесткими и принципиальными, а потому во время своих размолвок они будили друг в друге исключительно худшие качества.
В королевской чете в конечном итоге отношения стали настолько напряженными, что Энтони начал оставлять для своей супруги так называемые «записки ненависти». Самым нелепым, что он написал, было: «Ты выглядишь, как еврейская маникюрщица, и я тебя ненавижу». А потому не удивительно, что их брак не продлился долго и распался в 1978 году.
12. Принцесса Диана и принц Чарльз
Принцесса Диана и принц Чарльз. \ Фото: cosmo.ru.
Когда двадцатилетняя Диана Спенсер вышла замуж за Чарльза, старшего сына Елизаветы II, этот день, 29 июля 1981 года, считался по-настоящему сказочным. Однако вскоре их брак стал самой настоящей катастрофой. Позже Диана скажет, что день их свадьбы был худшим днем в её жизни.
Почему? Потому что это был день, который привел к самым деструктивным отношениям, изменившим обе жизни. Диана находилась под постоянным давлением строгих королевских протоколов, которые запрещали ей жить своей жизнью. В то же время Чарльз крутил роман с любовницей, из-за чего у Дианы тоже вскоре появились свои фавориты. Пара даже не стеснялась демонстрировать всему миру грязную изнанку своих отношений.
Когда пара рассталась в 1992 году и позже развелась, это стало явным доказательством того, что далеко не каждой королевской чете суждено жить долго и счастливо.
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