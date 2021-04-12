Лучшие отцы в мире животных

Каждый вид запрограммирован на выживание в своей среде обитания. Забота о потомстве в животном мире далеко не всегда ложится на плечи матери — нередко именно отец берет на себя уход за потомством. Иногда самец сам вынашивает будущего ребенка. Порой он высиживает яйца или принимает роды.









Морской конек

Нанду

Игрунка

Большеног, или сорная курица

Шакалы и койоты

Якана

Лягушка и жаба

Императорский пингвин