Зачем терке столько разных лезвий и для чего их правильно использовать

Терка вещь на кухне исключительно полезная. |Фото: thespruce.com.

Крупная «стандартная» терка

Обычная терка подходит для работы с большинством продуктов. |Фото: cookru.ru.

Мелкая терка

Мелкая терка - суть тоже, что и крупная. |Фото: gdepapa.ru.

«Супер» мелкая терка

Используется для работы с самыми твердыми ингредиентами. |Фото: stranamam.ru.

Продолговатая терка

Продолговатые лезвия нужны для создания ломтиков. |Фото: sportdetstvo.ru.