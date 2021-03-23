5 самых скандальных королевских свадеб последних лет: Бабушкины наряды, нетрадиционная любовь и др

Королевские свадьбы всегда становятся событием исключительным. Даже в век информационных технологий, всем хочется своими глазами посмотреть на ожившую мечту и сбывшуюся сказку. Монаршие семьи обычно не разочаровывают своих поклонников и демонстрируют миру яркие свадебные церемонии. Однако часто к радости от рождения новой «ячейки общества» примешивается удивление.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Винтажный свадебный наряд принцессы Беатрис
Самое ожидаемое королевское событие 2020 года прошло в особом «карантинном» режиме. Подготовка к бракосочетанию Беатрисы Йоркской и итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци проходило не очень гладко: сначала свадьбу, назначенную на май, отложили на неопределенный срок, затем все-таки провели в июле, но в крайне скромном варианте – всего 20 гостей и минимум помпезности. Кроме того, принцесса Беатрис оказалась заложницей новой этической щепетильности – из-за скандала, разразившегося недавно вокруг ее отца, ведущие модные дома Европы отказались работать с высокопоставленной невестой. Этот случай, пожалуй, первый в истории, прекрасно иллюстрирует современный мир и новомодную «нравственную инквизицию», от которой пострадало уже немало знаменитостей.
Королева Елизавета II, 1961 год
Выход из ситуации был найден истинно королевский: Елизавета II распахнула перед любимой внучкой двери своих гардеробных и предложила ей на выбор любые наряды и драгоценности. Беатрис продемонстрировала отменный вкус и остановилась на платье из тафты от бренда Peau De Soie дизайнера Нормана Хартнелла. В данном наряде королева Елизавета II прибыла 10 декабря 1962 года на премьеру фильма "Лоуренс Аравийский". Платье выполнено из очень дорогой ткани цвета слоновой кости и расшито бриллиантами. Современные дизайнеры добавили только небольшие рукава, и винтажный наряд стал выглядеть как подвенечное платье, достойное принцессы. Голову королевской невесты украшала одна из самых известных в мире корон - тиара-франж Марии Текской. Именно в ней когда-то венчалась сама Елизавета II.
Принц Гарри и Меган Маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Долгие годы самым ярким событием английского королевского дома была история принцессы Дианы. Теперь сыновья Леди Ди продолжают хорошую семейную традицию и радуют весь мир необычным выбором невест. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых новостей 2018-го. К расовой принадлежности новобрачной и ее актерской профессии добавился скандал с отцом: Томас Маркл слишком увлекся своей новой популярностью и согласился на то, чтобы репортеры пошагово снимали его подготовку к свадьбе дочери. Из-за нескромности он не только получил «нагоняй» от будущей родни, но даже не присутствовал на свадьбе.
"Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина и король Малайзии Мухаммад V
Свадьба Оксаны Воеводиной в Barvikha Concert Hall
Это бракосочетание по скандальности, пожалуй, затмило свадьбу английского принца. 25-летняя обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина вышла замуж за 49-летнего короля Малайзии Мухаммада V. Чтобы соединить свои судьбы, влюбленным пришлось пойти на некоторые жертвы и уступки: русская красавица приняла ислам, а король отказался от трона. Роскошная церемония прошла в России в комплексе Barvikha Concert Hall на Рублевке. Наряд невесты поражал не столько оригинальностью, сколько стоимостью, а жених был в национальной одежде своей страны. В конце вечера Оксана надела хиджаб.
Семейной счастье короля Малайзии и бывшей Мисс Москва продлилось недолго
На мероприятие собралась вся столичная элита, выступали самые популярные российские артисты, однако веселое торжество не прибавило молодым счастья. Буквально несколько месяцев спустя стало известно, что Оксана ждет ребенка, но одновременно появились сообщения о разводе, который Мухаммад провел по мусульманскому обычаю. Причиной стал вопрос отцовства будущего ребенка и слишком откровенные фотографии бывшей Мисс, которые обманутый муж, якобы, раньше не видел.
Принцесса Стефания Сибилла Саксен-Кобург-Готская и Ян Шталь
После бракосочетания Стефания Сибилла и ее молодой муж по традиции посадили дерево
Эту свадьбу обсуждали по нескольким причинам: во-первых, невеста уже достаточно давно не могла соединиться с любовью всей своей жизни из-за прихоти родителей – отец не давал разрешение на свадьбу с «простолюдином»; во-вторых, Стефания Сибилла не совсем отвечает представлениям о том, какой должна быть принцесса. Модельной красоты от представительниц монарших семей никто не требует, но 46-летняя наследница герцогского дома Саксен-Кобург-Гота все-таки часто вызывает критические отзывы в свой адрес, и ее свадебная церемония стала очередным поводом. По мнению общественности, наряд невесты был уж слишком скромен и не соответствовал торжественному случаю.
Джеймс Койл и Ивар Маунтбаттен
Первая в истории королевская однополая свадьба
А эта счастливая пара молодоженов вообще обошлась без белого свадебного платья по вполне объективной причине. Первая в истории однополая свадьба в королевском семействе произошла в Великобритании в 2018 году. Двоюродный брат королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен соединил свою судьбу с пилотом Джеймсом Койлом. Свадьба вызвала некоторое удивление, ведь раньше лорд был женат и является отцом троих детей. Впрочем, бывшая супруга настолько на него не в обиде, что даже сама подвела «новобрачную» к алтарю.
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