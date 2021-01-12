5 таинственных исчезновений на войне

Это событие произошло в Первую мировую войну, в 1915 году, во время операции по захвату пролива Дарданеллы. Во время одной из атак исчез в полном составе батальон Норфолкского полка.

Ситуация была настолько необычной, что главнокомандующий английскими экспедиционными войсками сэр Гамильтон написал об этом донесение военному министру лорду Китченеру: «В ходе сражения произошла поистине таинственная вещь… В бою с отчаянно сопротивлявшимся противником полковник сэр Г. Бошам, опытный и прекрасно зарекомендовавший себя офицер, неуклонно продвигался вперед во главе своего батальона. Битва была жаркой и кровопролитной, земля окрасилась кровью, многочисленные раненые оставались на поле боя и только ночью возвращались на исходные позиции. Однако полковник с 16 офицерами и 250 солдатами продолжал теснить врага. Они углубились в лес, и их уже не было ни видно, ни слышно. Никого из них больше не видели, никто из них не вернулся назад».

267 человек исчезли без следа. Взять опытных бойцов в полном составе (не вернулся ни один человек) в лесу, где легко спрятаться, без единого выстрела — вещь фантастическая. Даже турки официально заявили, что никогда не брали в плен этот батальон, не вступали с ним в бой и вообще не подозревали о его существовании. Хотя им-то как раз выгодно было показать, как они лихо и тихо полностью уничтожили батальон противника.

Случай был настолько экстраординарный, что британцы расследовали его после войны, а результаты расследования были засекречены на 50 лет. Впрочем, даже после рассекречивания документов понятнее ситуация не стала.

Позже были опубликованы свидетельские показания новозеландских ветеранов, последними видевших злополучный британский батальон. В них говорилось о нескольких тучах в форме «круглых буханок хлеба». К одной из туч приблизились норфолкцы «и без колебаний вошли прямо в нее». Больше их никто не видел. Примерно через час после того, как солдаты исчезли в туче, она легко покинула землю и собрала остальные тучи. В течение всего происходящего тучи висели на одном и том же месте, но, как только туча-похититель поднялась к ним, все вместе отправились в северном направлении.

Один турецкий крестьянин после войны сообщил британской комиссии, что ему пришлось вывезти со своего поля множество тел англичан, какого подразделения — неизвестно. Он утверждал, что найденные им трупы были «изломаны и как бы сброшены с большой высоты».