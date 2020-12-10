На заре истории Страны Советов особое внимание уделяли безопасности, сознательности и бдительности. А поэтому буквально на каждом углу можно было увидеть плакат с призывом внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить ни одного шпиона, которые, по мнению большевистских идеологов, прятались буквально везде. В нашем обзоре агитационные плакаты того времени.
Из приказа № 20 Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза т. Сталина
Художник Kорецкий B., 1941 год.
Плакат создан художником П. С. Голубем в 1953 году.
Плакат 1941 года.
Художник Голубь М.
Художник Иванов К.К., 1954 год.
Художники Интезаров А. и Соколов Н.
Художники Иванов К.К. и Брискин В.М., 1954 год.
Художник Иванов B.
Художник Чудов Ю. 1958 год.
Плакат создавался художником Корецким В. Б. в 1954 году, в условиях окружения Советского Союза внешними врагами и в условиях процветания шпионажа.
Художник Широкорад Б., 1953 год.
Художник Иванов В., 1953 год.
Советский плакат 1939 года.
Художники Ватолина Нина Николаевна и Денисов Николай Викторович, 1941 год.
Художник Серебряный, 1941 год.
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«Будьте бдительны!»: 16 советских плакатов о борьбе с шпионами
На заре истории Страны Советов особое внимание уделяли безопасности, сознательности и бдительности. А поэтому буквально на каждом углу можно было увидеть плакат с призывом внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить ни одного шпиона, которые, по мнению большевистских идеологов, прятались буквально везде. В нашем обзоре агитационные плакаты того времени.
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