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Эпические бороды прошлых лет

Сегодня борода ассоциируется с хипстерскими понтами в виде годовалой небритости. Но обратимся к викторианской эпохе

Сегодня борода ассоциируется с хипстерскими понтами в виде годовалой небритости. Но обратимся к викторианской эпохе. В те времена существовало вполне реальное «движение в поддержку бород». О них много писали, в том числе Джеймс Уорд «Эссе в защиту бороды» и Томас Гоуинг «Философия бороды».

Эпические бороды прошлых лет

Популярность бороды в западной культуре ограничивалась временными периодами. Её распространённость пришлась на конец 16 и начало 17 веков, затем новый всплеск моды на бороду произошёл в середине викторианской эпохи.

Эпические бороды прошлых лет

В начале 18 века борода часто служила признаком таких радикальных политических взглядов, как социализм.

Эпические бороды прошлых лет

Это была не только дань моде. Врачи, которые признавали связь между качеством воздуха и состоянием здоровья, также поощряли пациентов отращивать бороды. Они утверждали, что волосы на лице фильтруют смог, витавший в воздухе Британии в 18-ом веке. Мнения современных докторов расходятся: одни считают, что бороды служат рассадником для болезнетворных эктопаразитов, а другие, борода полезна для мужского здоровья.

Эпические бороды прошлых лет

Мода на бороды достигла своего пика в 1870-ые годы, когда почти половина всех мужчин носила нестриженные бакенбарды.

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

В те времена существовало вполне реальное «движение в поддержку бород».

О них много писали, в том числе Джеймс Уорд «Эссе в защиту бороды» и Томас Гоуинг «Философия бороды».

Эпические бороды прошлых лет

Популярность бороды в западной культуре ограничивалась временными периодами. Её распространённость пришлась на конец 16 и начало 17 веков, затем новый всплеск моды на бороду произошёл в середине викторианской эпохи.

Эпические бороды прошлых лет

В начале 18 века борода часто служила признаком таких радикальных политических взглядов, как социализм.

Эпические бороды прошлых лет

Это была не только дань моде. Врачи, которые признавали связь между качеством воздуха и состоянием здоровья, также поощряли пациентов отращивать бороды. Они утверждали, что волосы на лице фильтруют смог, витавший в воздухе Британии в 18-ом веке. Мнения современных докторов расходятся: одни считают, что бороды служат рассадником для болезнетворных эктопаразитов, а другие, борода полезна для мужского здоровья.

Эпические бороды прошлых лет

Мода на бороды достигла своего пика в 1870-ые годы, когда почти половина всех мужчин носила нестриженные бакенбарды.

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

Эпические бороды прошлых лет

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