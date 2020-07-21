Как на Шри-Ланке призывают демонов для лечения болезней

Наверное почти у каждого туриста, есть свое хобби по коллекционированию различных предметов из разных стран. Мой минимум — местные деньги и банальный магнит, но есть еще один предмет, который я обязательно стараюсь привезти с собой, но только в том случае, если страна посещения и является родиной этого предмета. Как вы наверное уже догадались по фотографии, я говорю про маски. У меня дома вся стена в коридоре завешана масками с разных концов света. И маска из Шри-Ланки там тоже займет своё место. В Шри-Ланке до сих пор чтят традиции — маски для них являются оберегами и необходимым инвентарем в различных ритуалах и традиционных танцах.



1. Знакомьтесь — маска Гурулу Ракша. Птица Гурулу символизирует защиту от рептилий, т.к. она ими с удовольствием питается. В более широком смысле, это маска символизирует защиту от разных неприятностей.





2. Музей масок находится в городе Амбалангода. Мимо него проехать достаточно сложно. Вход бесплатный, но donation все же рекомендую оставить, музей того стоит.3. Процесс изготовления масок. Маски делают из легкого по весу и обработке дерева Кадуру. На этой полке показан процесс изготовления маски4. Маски тоже подразделяются на категории. Если маска на первой фото была защитная, то эта маска называется Колам, что в переводе и означает «маска».Маски Колам используют для национальных танцев5. Актеры надевают маски и разыгрывают различные сюжеты в танце6. Зубки порастеряли7. Маски, изображающие изувеченные лица воинов, которые бились с британцами8. Король и королева — с них и началась история масок Колам 9. Опять защитная маска — Ракша Нага — защищает от воздействия врагов и недоброжелателей и приносит удачу10. Маска, приносящая удачу рыбакам11. Маски 12 Пали — последователей бога Весамуни. Они используются для ритуала очищения и подготавки места , куда приходят демоны болезней Сани12. По мнению ланкийцев сущетсвует 18 демонов, которые вызывают все болезни человека13. Больной вместе с лекарем вызывают демона, и лекарь узнает — зачем демон пожаловал и что он хочет получить взамен, чтобы оставить больного. Демону вручают, то что он просил. На фото маска Маха Кала — самый главный демон Сани.14. После его просят оставить тело больного. И после того как демо исполняет свой ритуальный танец, его вежливо просят отправится восвояси.15. Можно не только пободить по музею, но и посмотреть весь процесс изготовления этих масок16. Цикл изготовления одной маски 7 дней17. Лекала18. Примеряя на себя, я понял, что я бы не смог изо дня в день, делать одну и ту же работу, пусть и такую творческую19. Ребята вырезают маски и попутно переписываются СМСками20. Все происходит в полной тишине — все погружены в процесс 21. В бутылке вода. Ланкийцы любят питьевую воду хранить в стекле22. Ну и конечно же есть свой магазин. Больше всего меня поразили эти работы. Смотрите какая великолепная проработка деталей23. А вот и знакомые нам уже маски. Стоимость колеблется в зависимости от размера от 17 долларов и значительно выше.24. Есть не только маски, но и попастые слоныЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)