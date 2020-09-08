Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

В психологии есть термин геронтофобия, то есть страх старения. Конечно, наша внешность со временем меняется, и в некоторых случаях это может оказаться особенно трудным для актеров, потому что их фанаты привыкли видеть их молодыми и подтянутыми. Но, как выясняется, некоторые люди становятся лучше с возрастом, как хорошее вино. Мы решили проверить, действительно ли прошедшие годы заставляли людей выглядеть хуже. Но, наоборот, мы обнаружили, что возраст придает некоторым людям дополнительное очарование.











1. Генри Кавилл.







2. Лиам Нисон.







3. Джордж Клуни.







4. Николай Костер-Вальдау.







5. Райан Гослинг.







6. Хоакин Феникс.







7. Том Харди.







8. Бенедикт Камбербэтч.







9. Вигго Мортенсен.







10. Джеймс МакЭвой.







11. Дэниел Дэй-Льюис.







12. Киллиан Мерфи.







13. Мадс Миккельсен.







14. Мэтью МакКонахи.







15. Эдвард Нортон.







16. Вуди Харрельсон.







17. Крис Хемсворт.







18. Брэдли Купер.







19. Арнольд Шварценеггер.







20. Колин Фаррелл.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram