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Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

В психологии есть термин геронтофобия, то есть страх старения. Конечно, наша внешность со временем меняется, и в некоторых случаях это может оказаться особенно трудным для актеров, потому что их фанаты привыкли видеть их молодыми и подтянутыми. Но, как выясняется, некоторые люди становятся лучше с возрастом, как хорошее вино. Мы решили проверить, действительно ли прошедшие годы заставляли людей выглядеть хуже. Но, наоборот, мы обнаружили, что возраст придает некоторым людям дополнительное очарование.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

1. Генри Кавилл.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

2. Лиам Нисон.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

3. Джордж Клуни.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

4. Николай Костер-Вальдау.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

5. Райан Гослинг.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

6. Хоакин Феникс.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

7. Том Харди.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

8. Бенедикт Камбербэтч.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

9. Вигго Мортенсен.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

10. Джеймс МакЭвой.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

11. Дэниел Дэй-Льюис.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

12. Киллиан Мерфи.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

13. Мадс Миккельсен.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

14. Мэтью МакКонахи.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

15. Эдвард Нортон.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

16. Вуди Харрельсон.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

17. Крис Хемсворт.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

18. Брэдли Купер.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

19. Арнольд Шварценеггер.

Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

20. Колин Фаррелл.

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Голливудские мужчины, которые с возрастом стали еще красивее

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