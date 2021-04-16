Как помыть окна без разводов

Дом нельзя назвать чистым, если в нем грязные окна. Однако для того чтобы потратить минимум времени и получить отличный результат. Примите во внимание наши советы, и у вас все получится.



Чтобы быстро и качественно завершить уборку в доме, нужно уделить внимание окнам. Помыть их без разводов можно разными составами, отличающимися компонентами и скоростью сведения грязи. Соблюдая некоторые нюансы и пользуясь нашими советами, можно не тратить на уборку много времени.

Быстрый способ помыть окна без разводов — использовать специальное средство для мытья + резиновый скребок + тряпку (швабру) с насадкой из микрофибры.







Как помыть окна быстро и хорошо?

Рекомендации по мытью стекол

Как мыть окно со стороны улицы?

1. Разрезанным картофелем протирается стекло, а дальше окно моют водой и насухо трут салфеткой.2. Готовится «чудо» раствор: 100 мл аммиака, 2 ложки крахмала, 100 г уксуса, чуток синьки, 4 л. теплой воды. Полученная жидкость заливается в распылитель и разбрызгивается. Потом смывается водой и вытирается насухо.3. Перед уборкой окна следует взять ватную палочку, губку, зубочистку, сухую тряпку, салфетку, уксус и подогретую воду. Каждый проем почистить зубочисткой и палочкой от грязи. Мягкой губкой, смоченной в мыльной воде, нужно вымыть профили и аккуратно протереть их насухо тряпочкой.В ведро льют литр чистой воды и 2 ложки уксуса. Льняной мокрой тряпкой моют стекла, а потом вытирают насухо.4. Использование микроволоконной тряпки облегчает процесс уборки окон. Достаточно поверхность намочить и протереть ее тряпкой. Второй раз нужно сильно выжать тряпку, чтобы не осталось разводов.5. Водку с мелом перемешивают до формирования кремообразной массы. Смесь распределяют по окну. Далее нужно очистить стекло холодной водой и протереть его насухо.6. Как бороться с точками, которые нам оставляют насекомые? Для этого самые проблемные участки протираются половинкой луковицы, затем нужно вымыть их водой и насухо вытереть.7. Газета – проверенный материал для мытья окон, которым пользовались все, кто жил во времена Советского Союза. Никто не мешает воспользоваться этим дедовским способом. В теплой воде нужно разбавить моющее средство либо стружку из хозяйственного мыла. Губкой хорошо протереть ручки с рамами. Чистой водой сполоснуть стекло и сразу вытереть его сжатой газетой.Секрет здесь прост – газетная бумага быстро впитывает воду, а это и есть главный успех мытья окон без оставления разводов.8. Уксусная вода – многофункциональное средство, которое очистит окна, не оставляя разводов. Стакан теплой воды, смешанный с 50 мл уксуса, отпугнет своим запахом насекомых.9. Лимонная кислота или лимон – в 200 мл воды нужно расмешать 50 мл сока лимона. Залейте полученный состав в пульверизатор, протрите стекла и вытрите их мягкой тряпкой.Другой вариант: 3-литровую банку наполнить кожурой от лимона, залить 9% уксусом. Спустя 2 недели экологичный раствор для мытья окон будет готов. Его нужно процедить и добавлять в воду для чистки стекол. Кроме того, что того что состав удаляет грязь, он еще и дезинфицирует!10. Нашатырный спирт эффективно справляется с пленкой от никотина. Запах, конечно, не приятный, а потому после уборки помещение следует проветривать, а работать нужно, пользуясь маской! Для приготовления раствора смешивают 2 ложки аммиака с 2-мя стаканами воды. Его наносят на поверхность и хорошенько протирают стекла.11. Соль – справляется с мелкими загрязнениями и придает стеклу блеск. Для получения раствора 2 столовые ложки соли растворяют в стакане воды. Мыть окна нужно микрофиброй.Итак, раскроем еще пару секретов по уборке окон:грязь хорошо растворяется нашатырем;чтобы рассмотреть, с какой стороны остались пятна, стекло следует мыть поперек и вдоль. Направление влажной дорожки и укажет на остатки грязи;согнать пену можно шваброй со скребком из резины, а остатки раствора удаляют сухим материалом либо салфеткой из микрофибры.Если створки открываются внутрь, помыть окно будет легко. А вот если створка глухая? В частном доме спасением будет стремянка. Если же вы живете в многоэтажке, следует купить телескопической стеклоочиститель. Его длинная ручка может сгибаться в любую сторону.Еще вариант – магнитная щетка. Одна ее часть прикрепляется к наружной стороне, другая – к внутренней. Магнитом половинки удерживаются вместе. С помощью такой щетки можно помыть хорошо окно даже в самых дальних его уголках.Работая с любыми растворами, не забывайте надевать перчатки и маску. Никогда не становитесь на подоконник, особенно, если открыто окно. Пользуйтесь устойчивым табуретом.А как часто моете окна вы? Какие средства применяете?