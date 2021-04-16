С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...
  • Wlad Wlad
    Кстати, ЖЕНЩИНА - это БЕРЕМЕННАЯ САМКА. Все остальное - это МУЖИКИ С ВАГИНАМИ, которые НЕНАВИДЯТ СЕБЯ за то, что РОДИ...Зачем пчелам нужн...
  • Wlad Wlad
    Интересный момент - на весь улей ВСЕГО ОДНА САМКА. А в человеческом социуме ИМЕННО САМКИ являются ПАРАЗИТКАМИ, живущи...Зачем пчелам нужн...

Как помыть окна без разводов

Дом нельзя назвать чистым, если в нем грязные окна. Однако для того чтобы потратить минимум времени и получить отличный результат. Примите во внимание наши советы, и у вас все получится.

Чтобы быстро и качественно завершить уборку в доме, нужно уделить внимание окнам. Помыть их без разводов можно разными составами, отличающимися компонентами и скоростью сведения грязи. Соблюдая некоторые нюансы и пользуясь нашими советами, можно не тратить на уборку много времени.
Быстрый способ помыть окна без разводов — использовать специальное средство для мытья + резиновый скребок + тряпку (швабру) с насадкой из микрофибры.

Как помыть окна без разводов

Как помыть окна быстро и хорошо?



1. Разрезанным картофелем протирается стекло, а дальше окно моют водой и насухо трут салфеткой.

2. Готовится «чудо» раствор: 100 мл аммиака, 2 ложки крахмала, 100 г уксуса, чуток синьки, 4 л. теплой воды. Полученная жидкость заливается в распылитель и разбрызгивается. Потом смывается водой и вытирается насухо.

3. Перед уборкой окна следует взять ватную палочку, губку, зубочистку, сухую тряпку, салфетку, уксус и подогретую воду. Каждый проем почистить зубочисткой и палочкой от грязи. Мягкой губкой, смоченной в мыльной воде, нужно вымыть профили и аккуратно протереть их насухо тряпочкой.
В ведро льют литр чистой воды и 2 ложки уксуса. Льняной мокрой тряпкой моют стекла, а потом вытирают насухо.

Как помыть окна без разводов
4. Использование микроволоконной тряпки облегчает процесс уборки окон. Достаточно поверхность намочить и протереть ее тряпкой. Второй раз нужно сильно выжать тряпку, чтобы не осталось разводов.

5. Водку с мелом перемешивают до формирования кремообразной массы. Смесь распределяют по окну. Далее нужно очистить стекло холодной водой и протереть его насухо.

6. Как бороться с точками, которые нам оставляют насекомые? Для этого самые проблемные участки протираются половинкой луковицы, затем нужно вымыть их водой и насухо вытереть.

Как помыть окна без разводов
7. Газета – проверенный материал для мытья окон, которым пользовались все, кто жил во времена Советского Союза. Никто не мешает воспользоваться этим дедовским способом. В теплой воде нужно разбавить моющее средство либо стружку из хозяйственного мыла. Губкой хорошо протереть ручки с рамами. Чистой водой сполоснуть стекло и сразу вытереть его сжатой газетой.
Секрет здесь прост – газетная бумага быстро впитывает воду, а это и есть главный успех мытья окон без оставления разводов.

8. Уксусная вода – многофункциональное средство, которое очистит окна, не оставляя разводов. Стакан теплой воды, смешанный с 50 мл уксуса, отпугнет своим запахом насекомых.

9. Лимонная кислота или лимон – в 200 мл воды нужно расмешать 50 мл сока лимона. Залейте полученный состав в пульверизатор, протрите стекла и вытрите их мягкой тряпкой.

Как помыть окна без разводов
Другой вариант: 3-литровую банку наполнить кожурой от лимона, залить 9% уксусом. Спустя 2 недели экологичный раствор для мытья окон будет готов. Его нужно процедить и добавлять в воду для чистки стекол. Кроме того, что того что состав удаляет грязь, он еще и дезинфицирует!

10. Нашатырный спирт эффективно справляется с пленкой от никотина. Запах, конечно, не приятный, а потому после уборки помещение следует проветривать, а работать нужно, пользуясь маской! Для приготовления раствора смешивают 2 ложки аммиака с 2-мя стаканами воды. Его наносят на поверхность и хорошенько протирают стекла.

11. Соль – справляется с мелкими загрязнениями и придает стеклу блеск. Для получения раствора 2 столовые ложки соли растворяют в стакане воды. Мыть окна нужно микрофиброй.

Рекомендации по мытью стекол



Итак, раскроем еще пару секретов по уборке окон:

грязь хорошо растворяется нашатырем;
чтобы рассмотреть, с какой стороны остались пятна, стекло следует мыть поперек и вдоль. Направление влажной дорожки и укажет на остатки грязи;
согнать пену можно шваброй со скребком из резины, а остатки раствора удаляют сухим материалом либо салфеткой из микрофибры.
Как помыть окна без разводов

Как мыть окно со стороны улицы?



Если створки открываются внутрь, помыть окно будет легко. А вот если створка глухая? В частном доме спасением будет стремянка. Если же вы живете в многоэтажке, следует купить телескопической стеклоочиститель. Его длинная ручка может сгибаться в любую сторону.
Еще вариант – магнитная щетка. Одна ее часть прикрепляется к наружной стороне, другая – к внутренней. Магнитом половинки удерживаются вместе. С помощью такой щетки можно помыть хорошо окно даже в самых дальних его уголках.
Работая с любыми растворами, не забывайте надевать перчатки и маску. Никогда не становитесь на подоконник, особенно, если открыто окно. Пользуйтесь устойчивым табуретом.
А как часто моете окна вы? Какие средства применяете?


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советыОкна
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Обеззараживание семян

Читать
Коммерческая и жилая застройка появится в поселении Вороновское
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтройкомплекс Москвы

Коммерческая и жилая застройка появится в поселении Вороновское

Владельцев заброшенных дач предупредили об их изъятии
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Владельцев заброшенных дач предупредили об их изъятии

Смесь скандинавского минимализма и стиля лофт в квартире на 66 кв.м
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Смесь скандинавского минимализма и стиля лофт в квартире на 66 кв.м

Универсальный станочек из дремеля: самоделка 4 в 1
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Универсальный станочек из дремеля: самоделка 4 в 1

Френч с цветами: 25 изящных идей для утонченных натур!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Френч с цветами: 25 изящных идей для утонченных натур!

Аккуратные и привлекательные ручки являются основой прекрасного и стильного образа. При разговоре мы часто жестикулируют, поэтому окружаю...
Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки

Как помыть окна без разводов
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Как помыть окна без разводов

Советы для небывалого урожая клубники
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Советы для небывалого урожая клубники

Как подкормить томаты после пикировки
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Как подкормить томаты после пикировки

Что нужно добавлять в почву, чтобы получать по-настоящему большой репчатый лук, и совершенно не важно какого он сорта
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Что нужно добавлять в почву, чтобы получать по-настоящему большой репчатый лук, и совершенно не важно какого он сорта

В Великобритании зафиксировали дефицит садовых гномов
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В Великобритании зафиксировали дефицит садовых гномов

В Великобритании жалуются на острую нехватку садовых гномов - из центров по продаже инвентаря и уличных украшений практически полностью и...
Малина
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Малина

4 простых приёма, которые помогут вам научиться красиво рисовать
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы

4 простых приёма, которые помогут вам научиться красиво рисовать

Комнатные фиалки: фото и названия цветов, уход в домашних условиях, описание растений
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

Комнатные фиалки: фото и названия цветов, уход в домашних условиях, описание растений

9 подсказок, как изменить кухню за сутки, не потратив ни копейки на новую мебель
Материал, выбранный редакторами МиртесенС миру по нитке

9 подсказок, как изменить кухню за сутки, не потратив ни копейки на новую мебель

Лёгкое вязание в необычной технике плюс отличный результат
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Лёгкое вязание в необычной технике плюс отличный результат

Гостевые дома хотят приравнять к гостиницам
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Гостевые дома хотят приравнять к гостиницам

Сейчас в России нет требований к таким местам для размещения туристов, как гостевые дома. В результате за вывеской «гостевой дом» может с...
10 аксессуаров в стиле бохо для оформления комнаты
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше СМИ

10 аксессуаров в стиле бохо для оформления комнаты

Американская пара нашла под своим новым домом старинный тоннель
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Американская пара нашла под своим новым домом старинный тоннель

В Ижевске на улице Коммунаров провалился асфальт
Материал, выбранный редакторами Миртесенudm-info

В Ижевске на улице Коммунаров провалился асфальт

«Из дома рыбачить можно»: воткинцы о затоплении СНТ
Материал, выбранный редакторами Миртесенudm-info

«Из дома рыбачить можно»: воткинцы о затоплении СНТ

Тюменским садоводам рассказали о правилах выбора посадочного лука и чеснока
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Тюменским садоводам рассказали о правилах выбора посадочного лука и чеснока

Вода начала отбывать из затопленных домов в Хабаровском крае
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Вода начала отбывать из затопленных домов в Хабаровском крае

Изящное искусство: во Владивостоке открывается кружевная выставка
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Изящное искусство: во Владивостоке открывается кружевная выставка

Как переделать старую одежду — 5 мастер-классов
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

Как переделать старую одежду — 5 мастер-классов

Комнатные растения по знаку зодиака – вырасти удачу в своём доме
Материал, выбранный редакторами МиртесенГОРНИЦА - психология, эзотерика, Зодиак, тесты, здоровье, красота

Комнатные растения по знаку зодиака – вырасти удачу в своём доме

Подставка для бумажных кухонных полотенец — очень нужный предмет, но не такого же качества!
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Подставка для бумажных кухонных полотенец — очень нужный предмет, но не такого же качества!

Тульский детский сад оказался в кольце огня. Видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Тульский детский сад оказался в кольце огня. Видео

Как правильно сеять петунию ?
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Как правильно сеять петунию ?

Стильный жаккардовый жилет
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Стильный жаккардовый жилет

Россиянам посоветовали есть почки деревьев и клевер
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Россиянам посоветовали есть почки деревьев и клевер

Как размножать хвойные черенками
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Как размножать хвойные черенками

Повар Колодяжный предложил разбавить рацион блюдами из почек растений
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Повар Колодяжный предложил разбавить рацион блюдами из почек растений

Мою бабулю и государственная тайна не остановит…
Материал, выбранный редакторами МиртесенРазно Всяко

Мою бабулю и государственная тайна не остановит…

Как кума к мужикам в баню ходила
Материал, выбранный редакторами МиртесенМужские забавы

Как кума к мужикам в баню ходила

Линейные меры у адыгов (черкесов)
Материал, выбранный редакторами МиртесенАдыги.RU - история, культура и традиции древнего народа Северного Кавказа адыгов(черкесов)

Линейные меры у адыгов (черкесов)

Меры площадей и объема у древних горцев (черкесов)
Материал, выбранный редакторами МиртесенАдыги.RU - история, культура и традиции древнего народа Северного Кавказа адыгов(черкесов)

Меры площадей и объема у древних горцев (черкесов)

Как приготовить идеальные тонкие блинчики: кулинары раскрыли 7 секретов
Материал, выбранный редакторами МиртесенNatPress.NET - Национальное Агентство Новостей России

Как приготовить идеальные тонкие блинчики: кулинары раскрыли 7 секретов

В Краснодаре на перекрёстке улиц Кожевенной и им. Каляева…
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Краснодаре на перекрёстке улиц Кожевенной и им. Каляева…

Это же наш дом. Не проедьте мимо...
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЖАКА

Это же наш дом. Не проедьте мимо...

Выращивание цикломена для начинающих садоводов
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Выращивание цикломена для начинающих садоводов

Ловец снов как декор без магии.
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Ловец снов как декор без магии.

Гороскоп на 17 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлавянская доктрина

Гороскоп на 17 апреля

Странные и забавные, но работающие лайфхаки на все случаи жизни
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Странные и забавные, но работающие лайфхаки на все случаи жизни

Картина дня

наверх