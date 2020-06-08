Жизнь леопардов в объективе

Если вы следите за жизнью леопарда Поли, или просто любите этих красивых кошек, то читайте дальше.
Это леопард Пол, если вы ещё не узнаете его... Удивительно, 4 года назад я сделал практически аналогичный кадр, но с его старшей сестрой — Поли, когда той было тоже около 6 месяцев. Они, конечно, как две капли воды... Помните этот кадр Поли: А вот Поли с мамой: А вот Пол с мамой: Это Пол: Это Поли: Сегодня будет мало букв, просто фотографии красотки Поли, сделанные в один из вечеров в национальном парке Масаи-Мара... Один из четырёх представителей рода пантера. Предки леопарда, наряду с предками других представителей рода Panthera, отделились от общего предка около 11 млн лет назад. Согласно ископаемым остаткам, первый прямой предок вида появился около 3.8 миллиона лет назад. Это одиночный, преимущественно ночной зверь. Леопарды легко приспосабливаются и живут в лесах, горах и даже пустынях, причём площадь индивидуального участка варьирует от 8 до 400 км² в зависимости от региона, рельефа и обилия добычи. Несмотря на относительно небольшие размеры, леопард способен охотиться и на крупную добычу массой до 900 килограммов. Продолжительность жизни в дикой природе до 10—11 лет, в неволе до 21 года.
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