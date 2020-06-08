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Жизнь леопардов в объективе



Если вы следите за жизнью леопарда Поли, или просто любите этих красивых кошек, то читайте дальше. Жизнь леопардов в объективе


Это леопард Пол, если вы ещё не узнаете его... Жизнь леопардов в объективе Удивительно, 4 года назад я сделал практически аналогичный кадр, но с его старшей сестрой — Поли, когда той было тоже около 6 месяцев. Они, конечно, как две капли воды... Помните этот кадр Поли: Жизнь леопардов в объективе А вот Поли с мамой: Жизнь леопардов в объективе А вот Пол с мамой: Жизнь леопардов в объективе Это Пол: Жизнь леопардов в объективе Это Поли: Жизнь леопардов в объективе Сегодня будет мало букв, просто фотографии красотки Поли, сделанные в один из вечеров в национальном парке Масаи-Мара... Жизнь леопардов в объективе Один из четырёх представителей рода пантера. Жизнь леопардов в объективе Предки леопарда, наряду с предками других представителей рода Panthera, отделились от общего предка около 11 млн лет назад. Согласно ископаемым остаткам, первый прямой предок вида появился около 3.8 миллиона лет назад. Жизнь леопардов в объективе Это одиночный, преимущественно ночной зверь. Леопарды легко приспосабливаются и живут в лесах, горах и даже пустынях, причём площадь индивидуального участка варьирует от 8 до 400 км² в зависимости от региона, рельефа и обилия добычи. Несмотря на относительно небольшие размеры, леопард способен охотиться и на крупную добычу массой до 900 килограммов. Жизнь леопардов в объективе Продолжительность жизни в дикой природе до 10—11 лет, в неволе до 21 года.
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Жизнь леопардов в объективе
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