Жизнь леопардов в объективе

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Если вы следите за жизнью леопарда Поли





Это леопард Пол, если вы ещё не узнаете его... А вот Сегодня будет мало букв, просто фотографии красотки Поли, сделанные в один из вечеров в национальном парке Масаи-Мара... Это одиночный, преимущественно ночной зверь. Леопарды легко приспосабливаются и живут в лесах, горах и даже пустынях, причём площадь индивидуального участка варьирует от 8 до 400 км² в зависимости от региона, рельефа и обилия добычи. Несмотря на относительно небольшие размеры, леопард способен охотиться и на крупную добычу массой до 900 килограммов



Если вы следите за жизнью леопарда Поли , или просто любите этих красивых кошек, то читайте дальше. Это леопард Пол, если вы ещё не узнаете его... Удивительно, 4 года назад я сделал практически аналогичный кадр, но с его старшей сестрой — Поли , когда той было тоже около 6 месяцев. Они, конечно, как две капли воды... Помните этот кадр Поли: А вот Поли с мамой:А вот Пол с мамой: Это Пол: Это Поли:Сегодня будет мало букв, просто фотографии красотки Поли, сделанные в один из вечеров в национальном парке Масаи-Мара... Один из четырёх представителей рода пантера. Предки леопарда, наряду с предками других представителей рода Panthera, отделились от общего предка около 11 млн лет назад. Согласно ископаемым остаткам , первый прямой предок вида появился около 3.8 миллиона лет назад.Это одиночный, преимущественно ночной зверь. Леопарды легко приспосабливаются и живут в лесах, горах и даже пустынях, причём площадь индивидуального участка варьирует от 8 до 400 км² в зависимости от региона, рельефа и обилия добычи. Несмотря на относительно небольшие размеры, леопард способен охотиться и на крупную добычу массой до 900 килограммов . Продолжительность жизни в дикой природе до 10—11 лет, в неволе до 21 года.

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