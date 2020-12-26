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Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССР

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССР

Как утверждала советская пресса и власть, лучше страны для жизни было просто не найти. Однако по каким-то причинам, чтобы вырваться из страны социалистического счастья, люди проплывали сотни километров и угоняли самолеты. Представляем вашему вниманию самые громкие и необычные побеги из Советского Союза.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРИстории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРСтанислав Курилов

Курилов работал инструктором по глубоководному погружению в Институте биологии моря во Владивостоке и по профессиональным причинам мечтал выезжать в иностранные командировки.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРОднако власти отказывали ему в выезде в том числе и потому, что за границей у него жили родственники: его родная сестра, выйдя замуж за индуса, уехала с ним в Индию, а затем эмигрировала в Канаду.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРВскоре Станислав принялся планировать свой побег из СССР. Воплотить план в реальность ему пришлось неожиданно, когда в декабре 1974 года он увидел объявление о круизе на лайнере «Советский Союз», маршрут которого проходил от Владивостока до экватора и обратно.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРКак бывалый океанолог, Курилов проложил по карте оптимальный маршрут передвижения и ночью 13 декабря спрыгнул с кормы судна в воду. Он проплыл до филиппинского острова Сиаргао около 100 километров. Такой отрезок пути он преодолел без еды, питья и сна.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРФилиппинцы доставили Курилова в город Кагаян-де-Оро на Минданао, после чего о его побеге написали международные СМИ. Филиппинские власти депортировали Станислава в Канаду, где он получил канадское гражданство.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРВ СССР Курилову был вынесен заочный приговор: 10 лет лишения свободы за измену Родине.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРВ Канаде Курилов устроился разнорабочим в пиццерию, а вскоре, подучив английский, работал в канадских и американских фирмах, занимающихся морскими исследованиями.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРВо время одной из командировок в США он познакомился с израильскими литераторами Александром и Ниной Воронель. У них в гостях в Израиле он познакомился с Еленой Генделевой, ставшей его женой. После свадьбы Станислав поселился в Израиле и устроился в Хайфский океанографический институт.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРКурилов погиб 29 января 1998 года во время водолазных работ: он с товарищем выпутывал оборудование из рыболовных сетей, запутался в одной из них и выработал весь воздух.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРВиктор Беленко

6 сентября 1976 года советский летчик, пилотировавший истребитель «Миг-25П», приземлился в Японии, где запросил политическое убежище в США.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРДо этого пилот неоднократно высказывал недовольство условиями жизни летного состава, говорил, что американские летчики заняты по службе меньше, у них не отменяют выходные и график у них не такой напряженный.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРВ СССР за измену Родине Беленко был заочно приговорен к высшей мере наказания — расстрелу, а в США разрешение на предоставление гражданства пилоту подписал лично президент Джимми Картер. Но, несмотря на это, райской жизни не получилось.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРЛиля Гасинская

Девушка мечтала сбежать из СССР с 14 лет. Именно из-за этого она и устроилась работать на советский круизный теплоход «Леонид Собинов» официанткой.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССР14 января 1979 года, когда судно было пришвартовано у порта Сиднея, Гасинская в красном бикини вылезла через иллюминатор и за 40 минут доплыла до берега Сиднейской бухты, где на ломаном английском объяснила прохожему, что ей необходима помощь с убежищем и одежда.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРНа Лилю открыли настоящую охоту работники советского консульства, но местные репортеры обнаружили ее первой и спрятали в обмен на эксклюзивные интервью и фото в бикини.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРАвстралия не собиралась портить отношения с СССР, поэтому решение о судьбе девушки принималось довольно долго. Поскольку она не была спортсменкой, писателем или заключенным, то не представляла особого интереса за границей.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРВ интервью Лиля рассказывала о своей ненависти к коммунизму, «построенному на лжи и пропаганде», и в итоге получила политическое убежище.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРНа новой родине Гасинская стала настоящей звездой: рекламировала красный купальник, снялась для нескольких журналов, вышла замуж за фотографа Daily Mirror, появлялась в сериалах и даже стала диджеем.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРНиколай Гилев и Виталий Поздеев

27 октября 1970 года 21-летний студент мединститута в Крыму и 20-летний студент керченского филиала севастопольского приборостроительного института, приходившиеся двоюродными братьями друг другу, купили билеты на рейс «воздушного такси» по направлению Керчь — Краснодар.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРКогда самолет «Морава L 200», рассчитанный на четыре пассажирских места, взлетел в воздух, студенты, угрожая пилотам, приказали им лететь в Стамбул. Самолет удачно приземлился в Турции, но хеппи-энда не последовало.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРСтуденты сразу же запросили убежища в США, но страна не проявила в их отношении никакого интереса. Они почти год прождали ответа от посольства, когда к ним прибыл корреспондент ТАСС с письмами от родных.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРСтуденты были морально истощены, а потому легко поддались на уговоры «журналиста» вернуться и обещания, что они отделаются условным сроком. В СССР обоим дали реальные сроки — 10 и 12 лет.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРПетр Пирогов и Анатолий Барсов

9 октября 1948 года летчики перелетели на бомбардировщике Ту-2 ВВС СССР с авиабазы Коломыя в Австрию.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРАмериканские оккупационные власти дали им политическое убежище, после чего Пирогов, найдя литературного агента, стал проводить лекции, писать статьи и книгу. Позже он начал работать на ВВС США, где через три года женился на бежавшей из Австрии соотечественнице.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРБарсов не смог начать новую жизнь. Как только ажиотаж вокруг них закончился, ему пришлось искать работу и устраивать быт. В итоге летчик запил, понимая, что тут он никому не нужен. Мужчине гарантировали амнистию по возвращении на родину, однако, когда тот вернулся в СССР, через полгода его расстреляли.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРСергей Немцанов

Незадолго до Олимпиады 17-летний Немцанов, которого воспитывала бабушка, в составе советской сборной выиграл турнир по прыжкам в воду Канамекс (Канада — США — Мексика).

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРГотовясь к Олимпийским играм, спортсмен познакомился с 21-летней прыгуньей из США Кэрол Линднер. Позже пресса утверждала, что молодых людей связывали романтические отношения, которые и побудили Сергея бежать, но отец девушки этот факт отрицал.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРНа Олимпиаде в Монреале Немцанов занял лишь девятое место, однако по окончании Игр с ним встретился сотрудник иммиграционной службы, после встречи с которым прыгун попросил политическое убежище в Канаде.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРСам Немцанов вспоминал: «Покатавшись по Монреалю, оказались на вилле в пригороде, а там уже по ТВ вижу, как по всем каналам говорят, что советский спортсмен Сергей Немцанов выбрал свободу, показывают комсорга Ленку Вайцеховскую, как она отбивается от журналистов… Далее появляется некто по имени Джордж и говорит мне: утку уже запустили, обратной дороги нет, подпиши, что ты хочешь остаться здесь, и твое будущее будет обеспечено».

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССР«На следующий день пришли канадские адвокаты, сказали, что вид на жительство уже практически в кармане, несмотря на то, что мне еще нет полных 18. Но, говорят, Канада — правовое государство и перед твоим решением ты должен прослушать вот эту пленку, и дают мне кассету. А там голос моей бабки, плачет взахлеб: “На кого ты меня покинул? Я же совсем одна осталась”».

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРСергей вернулся в СССР, где к нему не стали применять никаких санкций и позволили окончить институт. Его тренер стал невыездным, а отца отозвали со службы в Венгрии. В 1979 году Немцанов стал чемпионом СССР, до международных соревнований его теперь не допускали, и через некоторое время он оставил спорт.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРИгорь Иванов

Шахматист бежал из СССР в 1980 году. Годом ранее 32-летний шахматист обыграл Анатолия Карпова и отправился на международный турнир на Кубу. Иванов сбежал от офицера КГБ, с которым возвращался в Россию.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРСамолет должны были дозаправить в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, где Иванов с карманными шахматами в руках выбежал на взлетно-посадочную полосу и попросил политическое убежище.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРШахматист поселился в Монреале, четырежды завоевывал титул чемпиона Канады и представлял эту страну на международных турнирах, был участником коммерческих турниров в США.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРК началу 90-х Иванов переехал в США, сохранив гражданство Канады, где посвятил себя тренерской работе.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРДайна Палена

10 апреля советское рыболовное судно проходило в 170 километрах от Нью-Йорка, когда отправило на берег сигнал бедствия — одна из официанток находилась при смерти.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРВ нью-йоркской больнице стало известно, что 25-летняя латышка приняла сверхдозу сильных лекарств ради того, чтобы попасть на американский берег. Палена пробыла в больнице 10 дней, где находилась под наблюдением сотрудников советской дипмиссии.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССР«О серьезности моих намерений говорят те меры, которые я приняла, чтобы попасть на берег и попросить политического убежища», — заявила Дайна. Американские власти принимали решение 18 дней, после чего все же дали девушке убежище.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРСветлана Аллилуева

Дочь Сталина в 1966 году бежала из СССР: 20 декабря 1966 года она прибыла в Индию, сопровождая прах своего гражданского мужа Браджеша Сингха.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРНаходясь там, она явилась в посольство США в Дели с паспортом и багажом и попросила политического убежища.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРАллилуева переехала в США, где опубликовала книгу «Двадцать писем к другу», в которой вспоминала о своем отце и кремлевской жизни. Произведение принесло ей большие деньги и славу, но дальнейшая жизнь не заладилась.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРАлександр Могильный

Хоккеист бежал из рушившегося Советского Союза в 1989 году. 20-летний спортсмен ушел из гостиницы в Стокгольме после победного для СССР чемпионата мира и запросил убежища в США. Получив согласие, Могильный присоединился к клубу «Баффало Сейбрз».

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССРАлександр говорил, что на побег решился легко. «Кто-то говорил, что я, уезжая, “сжигал мосты” — и от этого мне особенно смешно. Я уезжал из Москвы нищим человеком. Ладно, был бы олигарх — наворовал денег и свалил. Но у меня-то все иначе. Я был натуральный нищий! Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь?»

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССР

В первой игре в НХЛ Могильный забил шайбу на 20-й секунде матча, а в сезоне 1992/93 стал самым результативным нападающим НХЛ. Сейчас у него двойное гражданство — США и России.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССР

Семья Овечкиных

8 марта 1988 года семья музыкантов совершила одну из самых дерзких и кровавых попыток угона пассажирского самолета во время следования по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград.

Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССР

Семья Овечкиных — Нинель и ее 10 детей — вылетела из Иркутска на самолете Ту-154, выполнявшем рейс по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград. Официальной целью поездки являлись гастроли в Ленинграде. При посадке в самолет тщательного досмотра ручной клади произведено не было, что позволило преступникам пронести на борт два оружейных обреза, 100 патронов и самодельные взрывные устройства, спрятанные в музыкальных инструментах. Исполнителями захвата выступили Василий, Олег, Дмитрий, Александр и Игорь.

Попытка угона самолета не удалась: самолет приземлился на военном аэродроме и был взят штурмом. При этом погибли в общей сложности девять человек: пять террористов (Нинель Овечкина и четверо ее старших сыновей), бортпроводница Тамара Жаркая и трое пассажиров; ранения и травмы получили 19 человек (двое Овечкиных, два сотрудника милиции и 15 пассажиров). Овечкины похоронены под Выборгом на кладбище в поселке Вещево в немаркированных могилах с номерами.

 

 

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