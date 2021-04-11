Семейная жизнь в СССР – все ли было так радужно

Многие люди с огромным сожалением вспоминают советское время и ту жизнь с фиксированными ценами, и квартиры, которые они получали от государства совершенно бесплатно. Особенным элементом здесь была «ячейка общества» – советская семья и, соответственно, браки. Нередко и сегодня можно услышать, что в те времена люди были хорошие, в семьях царила культура и духовность, обеспеченность и уверенность в будущем.
Советская семья / Фото: news-mt.ru
И, как часто это бывает, стираются из памяти браки, созданные по расчету, отсутствие возможностей, а также регулярное вмешательство в семейные дела государства. И хотя очень много тех, кто считает, что в СССР все было радужным, на самом деле это не совсем так.
1. Жена обязана работать
Понятия домохозяйка в СССР не существовало / Фото: yandex.by
Как таковых, домохозяек в Советском Союзе вообще не существовало. Они были ликвидированы еще тогда, когда истребляли «кулаков». Везде была пропаганда того, что такое времяпрепровождение для советской женщины ущербно и провоцирует перевоплощение ее в сварливую бабу и тунеядку. Естественно, девушки и более взрослые женщины вынуждены были работать, а затем заниматься домашними делами, вести хозяйство. Испытание достаточно серьезное и для физического, и для психического здоровья. Кто-то скажет, что и сейчас так, и будет абсолютно прав. Но есть одна разница – сегодня женщина может сама решить для себя, нужно ли ей работать или нет.
2. В семье нет детей – платите налог
Бездетные пары платили дополнительный налог / Фото: naurok.com.ua
Как ни странно, но в Советском Союзе существовал особый налог, который накладывался на бездетность. Если у мужчин 20-50 лет и женщин 20-45 лет не было детей, они обязаны были со своей зарплаты выплачивать каждый месяц шесть процентов. Тем, кто учился, предоставлялись льготы, но на практике вычет был у всех.
Чтобы этот вычет отменили, нужно было или родить, или усыновить ребенка. В наше время с этим вопросом попроще. Налога не существует, и люди могут сами решить, когда им рожать детей или брать на усыновление.
3. Споры «коллективного» характера
Споры между супругами выносились на коллективное рассмотрение / Фото: kakprosto.ru
Очень часто разногласия между супругами, особенно это касалось молодых семей, выносились на коллективное рассмотрение. Устраивались партийные или комсомольские собрания, на которых рассматривалась суть их спора, а каждый из супругов высказывал свою точку зрения по очереди. В зале находилось около 40 человек, пытающихся понять, в чем заключается проблема. В итоге эти «товарищи» и выносили вердикт. Нам сегодня сложно представить себе эту картину, а раньше такой подход считался нормальным.
4. Браки, заключенные по расчету
Браки по расчету в СССР - распространенное явление / Фото: uk.adviceinn.com
Этот вид браков в СССР был намного популярнее, чем сегодня. Проблема заключалась в самой системе, которая вносила ограничения в развитие граждан и в их реализацию. Именно семейным парам быстрее давалась жилплощадь, очередь на автомобиль тоже сдвигалась в их пользу, да и сделать карьеру семейному человеку было намного проще. Незамужние девушки и неженатые парни таких привилегий были лишены, в их сторону бросались косые взгляды. Холостая жизнь в почете в СССР не была.
Семейные люди в СССР имели больше возможностей, чем холостые / Фото:yandex.by
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