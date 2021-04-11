Семейная жизнь в СССР – все ли было так радужно

Советская семья / Фото: news-mt.ru

1. Жена обязана работать

Понятия домохозяйка в СССР не существовало / Фото: yandex.by

2. В семье нет детей – платите налог

Бездетные пары платили дополнительный налог / Фото: naurok.com.ua

3. Споры «коллективного» характера

Споры между супругами выносились на коллективное рассмотрение / Фото: kakprosto.ru

4. Браки, заключенные по расчету

Браки по расчету в СССР - распространенное явление / Фото: uk.adviceinn.com

Семейные люди в СССР имели больше возможностей, чем холостые / Фото:yandex.by