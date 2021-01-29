Удивительные разновидности грибов

Грибы – большая группа живых организмов, от микроскопических дрожжей и плесени до шампиньонов и трюфелей. Они растут практически во всех уголках нашей планеты, их насчитывается почти 5 миллионов видов. Некоторые выглядят весьма экстравагантно. Смотрите сами.



Ежовик гребенчатый

Гипомицес млечниковый или гриб-лобстер

Мухомор красный

Строчок обыкновенный

Гиднеллум Пека

Сигара дьявола или техасская звезда

Голубой гриб

Мицена хлорофос

Клавария бледно-бурая

Родотус

Щелелистник обыкновенный

Лаковица аметистовая

Решёточник красный

Циптотрама шероховатая

Алеврия оранжевая