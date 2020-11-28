6 звездных пар, которые изображали романтические отношения ради рейтинга

Дженнифер Лопес и Дрейк
Пиар - штука тонкая. Мы уже привыкли к броским заголовкам, хотя порой даже прожженный читатель ведется на яркие сенсационные заявления. Рассказы о предполагаемых болезнях, последние новости с шоу-вечеринок, шокирующие факты биографий - чего только наши звезды не узнают из публикаций желтой прессы. А между тем они и сами порой не прочь воспользоваться услугами ушлых журналистов. Рейтинг - вот заветное слово, ради которого известные люди порой готовы пойти на все. А придумать и раскрутить романтическую историю - и подавно. В нашей сегодняшней статье мы раскроем карты - нет, не о тайных любовных приключениях знаменитостей. Как раз наоборот - о звездных романах, которых на самом то деле и не было вовсе.
Дженнифер Лопес и Дрейк
Для удачно задуманного пиар-хода с использованием истории о любви необходимо, чтоб зритель непременно поверил и стал с нетерпением следить за развитием романтических отношений. Посмотрите, как хорошо смотрятся на фото Дженнифер и Дрейк! Так и хочется пожелать им счастья и ребятишек. Именно на это рассчитывали менеджеры, когда заваривали такую кашу.
В декабре 2016 года таблоиды запестрели заголовками о романе певицы и рэпера. При этом в ход пускались самые разные слухи, порой даже весьма противоречивые. Их первое свидание прошло в Лас-Вегасе, и уже спустя два дня Дженнифер публикует совместное фото, где Дрейк ее нежно обнимает. На рождество, как сообщила пресса, певица и актриса получила бриллиантовое колье марки Tiffany стоимостью 100 тысяч долларов. В качестве признания серьезности намерений и Джей Ло вводит нового избранника в круг своих близких - знакомит его со своими двойняшками Максом и Эмми.
Дженнифер Лопес и Дрейк
Отношения развивались стремительно и чуть ли не дошли до свадьбы. И это несмотря на очевидную разницу в возрасте - Джей Ло на тот момент было 47 лет, а Дрейку 30. А вот дальше, в январе, как отметили таблоиды, роман постепенно сошел на «нет». Причиной этого, по их мнению, стали огромная загруженность популярных людей. Оказывается, совмещать работу и любовь очень трудно! Тем не менее, уже в марте Джейк был замечен со своей бывшей пассией Рианной, а Дженнифер сошлась с бывшим баскетболистом, а ныне телеведущим Алексом Родригесом. Так что «сумасшедшая любовь» была не чем иным, как рекламной кампанией к их совместной песне.
Да и что тут говорить - современные звезды умеют просчитывать свой каждый шаг и зарабатывать деньги. Так, доход Дженнифер Лопес за 2018 год составил 47 миллионов долларов, что соответствует шестой позиции в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира. Да и Дрейк не отстает и даже на следующий год перегнал Джей Ло - по оценке того же Forbes он на 8 месте в рейтинге с 75 миллионами долларов.
Селена Гомес и DJ Zedd
Селена Гомес и DJ Zedd
Наверно, все помнят нашумевший роман красавицы Селены Гомес и музыканта группы Weekend. Но у певицы также была краткосрочная интрижка с немецким диджеем из Саратова Антоном Заславским. DJ Zedd (это его сценический псевдоним) и Селена в 2015 году стали появляться вместе, и смотрелись будто влюбленная парочка. Фото молодых людей отчетливо говорило об их романе. Однако на вопросы журналистов диджей и певица лишь смущенно улыбались и отшучивались.
Чуть позже выяснилось, что совместное времяпрепровождение - лишь один из этапов работы над новой танцевальной композицией, а имитация романтических отношений - очередной пиар-ход для привлечения внимания поклонников. Так что можно сказать, что историю любви раздули на пустом месте.
Шейлин Вудли и Тео Джеймс
Шейлин Вудли и Тео Джеймс
Как часто любовь на экране становится реальностью в жизни. Так, казалось поклонникам, чувства красивой пары из фильма-антиутопии «Дивергент» переросли в настоящие романтические отношения в жизни. Об этом заговорили сразу после выхода первой части саги, ведь исполнители главных ролей Тео Джеймс и Шейлин Вудли всем своим видом намекали на это.
Поклонники ликовали всякий раз, когда пара появлялась вместе на светских мероприятиях. Однако, как не старались папарацци, ничего «такого» им так и не удалось заснять. Официально же пара о своих чувствах не хотела говорить. Интригу держали достаточно долго, пока не стало известно об отказе от дальнейших съемок. Продолжение франшизы стало экономически невыгодным из-за плохих сборов и отсутствия интереса актеров. Так что теплые отношения между Тео и Шейлин были лишь рекламой для подогрева нашего интереса к фильму.
Тейлор Свифт и Том Хиддлстон
Тейлор Свифт и Том Хиддлстон
Любовные истории женщины десятилетия по версии американского Billboard всегда вызывали интерес у поклонников. Казалось бы, ничего невозможно утаить от внимательных папарацци. Но вот именно роман Тейлор и Тома Хиддлстона в большей мере овеян тайной.
Доподлинно лишь известно, что познакомилась певица и британский актер на ежегодном балу института костюма Met Gala в мае 2016 года. А в июне уже появились в прессе совместные снимки - пара отдыхала вместе на курорте в Род-Айленде. Их отношения больше похожи на летний курортный роман. Уже в сентябре было объявлено, что молодые люди расстались. Так что был ли роман на самом деле - большой вопрос.
Но лишь одно ясно - очередная интрижка только подогрела интерес к персоне Тейлор Свифт. А вот поклонники отмечают, что после этого Том долго ходил понурый, как будто действительно кто-то разбил его сердце. Ну, и футболка с надписью «I Heart T.S.» говорит сама за себя.
Зак Эфрон и Ванесса Хадженс
Зак Эфрон и Ванесса Хадженс
Съемочная площадка свела вместе еще одну пару - Зака Эфрона и Ванессу Хадженс. Пара начала появляться на публике сразу же после выхода на экраны первой части «Классного мюзикла». Все атрибуты влюбленных - томные взгляды, обнимашки и дефиле за ручку - все это журналисты и поклонники воспринимали как проявление романтических отношений. «Это была любовь с первого взгляда, - откровенно признавалась актриса. - Не думала, что смогу испытать такое». Однако в итоге пара рассталась. Конечно, можно все списать на юный возраст - актерам было по 20 с небольшим лет. Да, и как комментировали случившееся родственники, молодые люди просто переросли свои отношения.
Однако во всей этой истории настораживает один факт. Любовь нечаянно нагрянула как раз в момент выхода на экран сиквела, да и закончилась тоже с завершением съемок третьей финальной части молодежного музыкального телефильма компании Disney. Да и сами бывшие влюбленные не стали медлить и сразу же с головой ринулись в круговорот новых романтических приключений. Так что мы смело можем утверждать, что это был очередной рекламный ход хитроумных продюсеров.
Мишель Родригес и Зак Эфрон
Мишель Родригес и Зак Эфрон
Еще одна загадка - это отношения Зака и Мишель. Спортивное тело звезды «Форсажа» красиво смотрелось в паре с мускулистым торсом Эфрона на фото, попавшем в СМИ. Тогда и заговорили о новом курортном романе. Пара проводила отпуск на Сардинии и не уставала дразнить журналистов.
Все сомнения отпали, когда Мишель и Зак на камеру зафиксировали страстный поцелуй. Но отношения продлились буквально месяц. По словам актрисы, у Зака были серьезные намерения, а вот она лишь хотела легкости. А, может, это был рекламный ход, чтобы сбить слухи о ее лесбийских наклонностях? В любом случае, этот роман так и остается неразгаданным.
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