7 причин, по которым квартира выглядит грязной и после тщательной уборки

Очень часто происходит ситуация, когда даже после генеральной уборки не появляется ощущение чистоты и уюта. В чем причина такого парадокса? Возможно, другие члены семьи не оценили результаты наведения чистоты и моментально разбросали свои вещи по квартиры, а может все дело в том, что вы обделили своим внимание несколько зон, которые и создают хаос. Novate.ru предлагает проверить.
Причина 1: Неаккуратная постель
Заправлять постель полезно не только для ощущения порядка, но и для здоровья. / Фото: ivd.ru
По мнению психолога Эндрю Меллена, физический беспорядок является отражением эмоционального, а когда вы заправляете в постель, то наводите порядок в голове. Поэтому не стоит игнорировать эту процедуру или относиться к ней с пренебрежением. Недостаточно просто накрыть кровать пледом или одеялом. Очень важно расправить простынь, взбить подушки или аккуратно разложить на постели декоративный текстиль. Этим вы добьетесь не только ощущения чистоты и порядка, которое очень важно для спальни – комнаты, где вы встречаете и провожаете день. Также, согласно исследованиям американской Национальной Ассоциацией Сна, люди, которые ежедневно заправляют постель, лучше высыпаются. Кроме того, для многих людей внешние мелочи способствуют внутреннему комфорту, поэтому заправленная кровать позволяет еще и чувствовать себя счастливым.
Причина 2: Неправильно расставленные вещи в прихожей
Обувь в прихожей не должна стоять на видном месте. / Фото: zen.yandex.ua
С прихожей начинает знакомство с вашей квартирой, именно эта комната создает ее образ. И речь идет не столько о том, чтобы произвести впечатление на друзей, родственников, соседей, которые приходят к вам в гости, сколько об ощущении порядка. Вполне возможно, что квартира выглядит грязной и неаккуратной именно из-за коридора. Оглянитесь вокруг: сколько пар обуви стоит у входа (и где она стоит – у порога?), где лежат головные уборы, ключи, сумки, зонты? Если у этих вещей нет своего места, то в помещении создается визуальный шум, который и становится причиной отсутствия уюта, комфорта.
Чтобы исправить ситуацию, начните с обуви. Купите обувницу и складывайте туда туфли, шлепанцы, кроссовки, босоножки, которые вы носите время от времени. На виду можно оставлять только ту обувь, которая нужна вам ежедневно, на постоянной основе. Например, кеды, которые вы надеваете, чтобы выйти в магазин, забрать ребенка из детского сада или выгулять собаку. Все остальное должно быть вымытым и стоять в обувнице, вдали от посторонних глаз.
Что касается головных уборов и аксессуаров, то их лучше прятать на полку в шкаф или приобрести пуфик с откидной крышкой и свободным пространством внутри. А для ключей можно приобрести ключницу и расположить ее на стене – так вам не придется каждое утро опаздывать на работу из-за того, что вы в очередной раз потеряли в квартире ключ от машины или офиса.
Причина 3: Грязные окна
Внешний вид окон до и после мытья. / Фото: prof-klining24.ru
Далеко не каждая генеральная уборка включает в себя мытье окон. Более того, большинство хозяек стараются отложить эту сложную и откровенно неприятную процедуру в самый долгий ящик, в который только возможно. Единственный раз в году, когда все, без исключения моют окно – наступление первого весеннего тепла. В этот момент мы с радостью открываем окна, чтобы впустить в квартиру свежий воздух, а заодно и оцениваем толстый слой пыли, который скопился за много месяцев. Увидев этот ужас, волей-неволей приходится браться за тряпку и наводить порядок. Однако, вся соль заключается в том, что окна загрязняются не пару раз в году. Уличная пыль, грязь, дожди – все это регулярно скапливается на оконных рамах, подоконниках, в щелях. И чем дольше мы откладываем наведение порядка, тем больше в итоге времени, нервов и сил тратим на устранение пятен.
Как поступить в этой ситуации? Конечно, каждую неделю предпринимать глобальные шаги к тому, чтобы отмыть все окна в квартире, не нужно. А вот раз в месяц-полтора можно выделить несколько часов и всей семьей заняться уборкой. Через чистые окна в дом будет попадать больше света, он визуально станет больше и уютнее. К тому же, чистые стекла создадут ощущение чистоты, в котором вы так нуждаетесь.
Причина 4: Беспорядок на полках и стеллажах
На полках не должно стоять слишком много предметов. / Фото: zen.yandex.com
Вытереть пыль на полках – это не главная задача. Гораздо важнее – убрать оттуда лишние предметы, которые создают хаос, и красиво расставить действительно нужные и гармоничные вещи. Львиная доля беспорядка припадает на всевозможные статуэтки, рамки для фото, вазы, фигурки. Да, они могут выглядеть красиво по отдельности, но не складываться в удачную композицию.
Снимите все предметы с полок и рассортируйте их на те, которые портят внешний вид комнаты, и те, которые хорошо смотрятся на стеллажах. Первые выбросьте или сложите в коробки, если они дороги вам, как память, а вторые грамотно расставьте на открытых полках.
Совет: Если не знаете, как это сделать, воспользуйтесь правилами симметрии: разместите несколько похожих по форме, цвету и размеру предметы по горизонтали, вертикали или диагонали. Еще один дизайнерский прием – расставить предметы, которые визуально схожи между собой, в зеркальном отражении либо в вершинах воображаемого треугольника.
Причина 5: Темная мебель и плохой свет
На темной мебели лучше видны отпечатки и пыль. / Фото: mirdizajna.ru
Белый цвет не только зрительно увеличивает пространство, но и делает его визуально чище. Даже на белых кухнях, вопреки расхожему мнению, загрязнения видно гораздо меньше, чем на темных и, тем более, черных глянцевых. Так, на темном комоде, журнальном столике или столешнице все равно будет видна пыль и отпечатки пальцев, даже если вы проводили уборку утром, а на белом дереве вы можете даже не заметить пятно.
Это не значит, что вам срочно нужно выбросить всю темную мебель и приобрести светлую. Если ремонт в ближайшем будущем не предвидеться, попробуйте впустить в комнаты больше естественного света или грамотно организовать искусственное освещение – это должно помочь выставить темные предметы в более выгодном свете.
Причина 6: Большое количество декоративных подушек
Обилие диванных подушек создает визуальный шум. / Фото: merisaheli.com
Декоративные подушки являются замечательным предметом интерьера, который в считанные минут может изменить как общее настроение, так и дизайн, стоит лишь поменять чехлы. Но этот прием работает лишь в том случае, если в комнате их не слишком много. А когда они лежат в хаотичном состоянии на диване, полу, кресле, то автоматически становятся причиной появления хаоса в квартире.
Причина 7: Перегруженная кухонная столешница
На столешнице не должны находится все кухонные принадлежности, только самые нужные. / Фото: liveinternet.ru
Даже если вы давно не проводили генеральную уборку на кухне, пустая столешница будет создавать ощущение чистоты. А вот если на ней стоит все, начиная от подставки с ножами, и заканчивая мелкой бытовой техникой, то на визуальный порядок можете даже не рассчитывать. Дизайнеры советуют грамотно рассортировать все кухонные принадлежности, чтобы они не только удобно располагались, но и не портили общую картинку. Так, например, приборы для готовки можно подвесить на рейлинги, бытовую технику, которой вы пользуетесь пару раз в неделю (тостер, блендер), поставить в нижний шкаф, бутылки с маслом и уксусом – в какое-нибудь темное место, чтобы они не портились под воздействием солнечных лучей. На столешнице оставляйте только те предметы, которые нужны вам на постоянной основе, например, кофеварку или электрический чайник, сушилку для посуды и пр.
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