7 причин, по которым квартира выглядит грязной и после тщательной уборки

Причина 1: Неаккуратная постель

Заправлять постель полезно не только для ощущения порядка, но и для здоровья. / Фото: ivd.ru

Причина 2: Неправильно расставленные вещи в прихожей

Обувь в прихожей не должна стоять на видном месте. / Фото: zen.yandex.ua

Причина 3: Грязные окна

Внешний вид окон до и после мытья. / Фото: prof-klining24.ru

Причина 4: Беспорядок на полках и стеллажах

На полках не должно стоять слишком много предметов. / Фото: zen.yandex.com

Причина 5: Темная мебель и плохой свет

На темной мебели лучше видны отпечатки и пыль. / Фото: mirdizajna.ru

Причина 6: Большое количество декоративных подушек

Обилие диванных подушек создает визуальный шум. / Фото: merisaheli.com

Причина 7: Перегруженная кухонная столешница

На столешнице не должны находится все кухонные принадлежности, только самые нужные. / Фото: liveinternet.ru