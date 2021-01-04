Как быстро убрать пятна с шерстяной одежды

Мы узнали самые действенные способы борьбы с пятнами и хотим поделиться ими с вами.



С шерстяными вещами не все так просто, как с хлопком или трикотажем. Порой их довольно трудно вывести с шерсти, особенно когда дело касается вина, кофе или масляных пятен. К тому же шерстяные вещи не любят частых машинных стирок, так что действовать нужно наверняка.

И первый вопрос, который часто волнует покупателей: можно ли стирать шерстяные вещи в стиральной машине? Не навредит ли это тканям. Ответ довольно прост: делайте так, как указано на этикетке. Если ткань разрешается стирать в машине — стирайте, если только ручная стирка или химчистка — поступайте так. Совет: не спешите погладить вещь, если пятно после стирки осталось. Как только погладите, оно останется на ткани навсегда. Постарайтесь сделать еще что-то, но только не гладьте сразу. Большинство пятен нужно предварительно промакивать чистой хорошо впитывающей тканью, которая вытянет из волокон лишнюю жидкость. Тряпочка в этом случае может быть любой, главное, чтобы она не оставляла после себя ворсинок.

Важно не тереть пятна, а именно промакивать, аккуратными точечными движениями.



Алкогольные напитки

Черный кофе

Кровь

Жирные и масляные пятна

Шоколад, чай и кофе с молоком

Молоко/ яйца

Трава

Чернила

Помада, косметика

Сперва промакните пятно чистой тряпкой, чтобы впитать как можно больше жидкости, которая осталась.Аккуратно намочите ткань влажной губкой, смоченной в теплой воде и спирте (или водке), смешанных в равных пропорциях.Смешайте спирт с уксусом в равных пропорциях и замочите в этом растворе чистую тряпочку. Аккуратно пройдитесь по испачканной поверхности, а затем еще раз протрите все сухой тряпкой.Удалите кровь с помощью влажной губки, а затем аккуратно обработайте область столовым уксусом. После этого промойте ткань под холодной водой.Если посадили большое пятно, постарайтесь соскрести остатки грязи с ткани с помощью ножа или ложки. Затем используйте любой жироудалитель типа Уайт-спирита. Обмакните в него тряпочку и обработайте грязную поверхность.Аккуратно по краю пятна обработайте ткань салфеткой, смоченной в Уайт-спирит, затем проделайте шаги, описанные в пункте про черный кофе.Аккуратно промакивайте пятно безворсовой тряпочкой, смоченной в Уайт-спирит. Затем смочите салфетку в уксусе и вновь обработайте пятно.Фрукты, соки, красное виноСразу же обработайте пятно раствором, состоящим из спирта с водой, разведя их в пропорции 3:1Очень аккуратно нанесите на пятно мыльный раствор, можно заранее натереть его на терке. Или обработайте грязную поврехность тряпочкой, смоченной в спирте.Протрите пятно Уайт-спиритом. Затем обработайте тряпочкой, смочив ее в уксусе или хирургическом спирте.Смочите салфетку в скипидаре и протрите ткань. Смойте его, используя мягкий мыльный раствор.