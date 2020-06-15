Как нас обманывают в магазинах

Обращали когда-нибудь внимание на обычный целлофановый пакет, который некоторые продавцы кладут на весы? Это делается вовсе не для красоты: здесь есть свой, подчас злой умысел.





Рассказать всю правду о махинациях нечистых на руку продавцов решил мясник с 10-летним стажем Дмитрий Колесников. Уж этот человек точно знает, как покупать продукты правильно. Многие считают, что целлофановый пакет кладется на весы для чистоты. Но у хорошего мясника весы и так содержатся в полном порядке: их не используют ни для овощей, ни для рыбы — только мясо. В чем секрет пакета? Дмитрий расскажет об этом подробно: Ловкость рук и никакого мошенничества. Будьте внимательны и не давайте себя обмануть.



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