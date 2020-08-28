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Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

28 августа родился Аркадий Натанович Стругацкий. За не один десяток лет творчества в соавторстве со своим братом он покорил сердца многих читателей. Да до такой степени, что 11 сентября 1977 года именем Стругацких была названа малая планета № 3054, открытая в Крымской астрофизической обсерватории. Лучшие произведения братьев были экранизированы, а некоторые из них легли в основу игр.

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведенийСценаристу, писателю, классику современной научной и социальной фантастики сегодня исполнилось бы 95 лет. Самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений писателя — в нашей подборке.

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

28 августа 1925 года в семье искусствоведа и учительницы русского языка и литературы в г. Батуми родился Аркадий Стругацкий. Чуть позже родился и его брат Борис, с которым впоследствии он покорит сердца читателей по всем миру.

 

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Чуть позже отец получает высокую должность заведующего сектором печати Ленинградского обкома ВКП (б) и семья перебирается в Ленинград, где Аркадий был принят в школу, в которой работала его мать. Но начавшаяся Вторая мировая война в корне изменила предельно счастливую жизнь Стругацкого. Ему и его семье пришлось преодолеть тяжелейшее испытание, а именно блокаду Ленинграда.

 

Аркадий идет работать на строительство оборонительных сооружений города, позже — на завод, где изготавливались гранаты.
Но и это еще не все: когда появилась возможность эвакуации, заболел Борис, и Аркадию с отцом приходится оставить брата и мать там. Но по дороге на Урал отец Стругацких заболевает и умирает. На фото Аркадий с отцом Натаном Стругацким.
Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Позже Аркадий работал в пункте закупок продуктов у крестьян, где дослужился до заведующего, и уже к лету 43-го ему, к счастью, удается вывезти мать и брата, после чего он принимает решение вступить в ряды Красной Армии. Впоследствии он закончил Военный институт иностранных языков, где получил специальность переводчика с японского и английского.

 

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Еще долгих 6 лет жизнь Аркадия проходит на Дальнем Востоке, где он не только служит, но и преподает японский студентам в училище. Только в 1955 году ему удается перебраться в Москву, где он трудился в Институте научной информации, редактором в Гослитиздате и Детгизе. И в 1956 году выходит его первая художественная публикация «Пепел Бикини» (пока в соавторстве со Львом Петровым), написанная в годы службы в армии. Посвящена она была трагическим событиям, связанным со взрывом водородной бомбы на атолле Бикини, впрочем, по мнению самого Стругацкого, особой ценности не представляет.

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Писать Аркадий начал еще в военные годы, но произведения эти были утеряны. Однако в 2001 году был опубликован рассказ «Как погиб Канг», написанный в далеком 46 году. Кроме того, под псевдонимом С. Ярославцев Стругацким было написано еще несколько рассказов: «Экспедиция в преисподнюю» (1974, части 1−2; 1984, часть 3), рассказ «Подробности жизни Никиты Воронцова» (1984) и повесть «Дьявол среди людей» (1990−91).

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Безусловно, особый успех пришел к Аркадию во времена работы со своим братом. Раз в полгода-год братья встречались для обсуждения сюжета будущего произведения и составления основной фабулы. В следующий раз они встречались только тогда, когда работа над «своими» произведениями была завершена, чтобы сформировать финальный вариант.

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Их совместные работы вошли в золотой фонд мировой фантастики и стали классикой утопическй и антиутопической фантастики. Наиболее известными произведениями стали «Трудно быть богом», «Жук в муравейнике», «Понедельник начинается в субботу», «Стажеры». Произведения Стругацких были переведены на 42 языка в 33 странах мира (более 500 изданий).

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Стругацкие были лауреатами многих престижных премий: «Аэлита», «Великое кольцо», премия Ж. Верна, британская премия «За независимость мысли», удостоены медали «Символ Науки».

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Именем Стругацких названа малая планета № 3054, открытая 11 сентября 1977 года в Крымской астрофизической обсерватории.

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Женат Аркадий Натанович был дважды, от второго брака у него родилась дочь Мария, которая впоследствии стала женой политика Егора Гайдара, потомка писателя Аркадия Гайдара.

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Запомнился нам Аркадий Стругацкий и своими потрясающими переводами. Благодаря ему советский читатель увидел рассказы Рюноскэ Акутагавы, романы Кобо Абэ, Нацумэ Сосэки и др. В 70-х Стругацкий был почетным членом редколлегий журнала «Мир приключений», антологии «Библиотека современной фантастики», «Знание — сила», а в 85-м стал редактором «Уральского следопыта», превратив этот журнал в главный рупор советской и переводной фантастики.

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

12 августа 2014 год в честь братьев Стругацких в Санкт-Петербурге назвали площадь, которая находится на пересечении Московского проспекта, улиц Фрунзе и Победы. Выбор места обусловлен тем, что Борис Стругацкий в 1964—2012 годах жил рядом с этой площадью на улице Победы, 4.

Навсегда живой Аркадий Стругацкий: самые яркие моменты жизни и цитаты из произведений

Скончался Аркадий Натанович Стругацкий от рака печени, с которым он вел долгую борьбу, в которой, однако, проиграл. По завещанию писателя, его прах развеян над Москвой, а миллионы читателей по всему миру запомнят его за меткие и четкие высказывания о жизни и за то, что он совместно со своим братом (а иногда и в одиночку) давал в своих произведениях ответы на вечные вопросы: как принять правильное решение, найти себя, а не потерять в этом огромном мире. И вот, пожалуй лучшие из них.

«Это очень грешно, но когда я с тобой, мне не нужен бог».

 

«Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, нудить и зудеть можно часами и сутками, а восторг приходит и тут же уходит».

«Детей бить нельзя. Их и без тебя будут всю жизнь колотить кому не лень, а если тебе хочется его ударить, дай лучше по морде самому себе, это будет полезней».

«Целыми неделями тратишь душу на пошлую болтовню со всяким отребьем, а когда встречаешь настоящего человека, поговорить нет времени».

«Все правильно: деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать».

«Лучше двадцать раз ошибиться в человеке, чем относиться с подозрением к каждому».

«Каждый человек в чем-нибудь да гений. Надо только найти в нем это гениальное».

«Среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье — в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же».

«Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы. Плевать на годы, мы не замечаем, как всё меняется. Мы знаем, что всё меняется, нас с детства учат, что всё меняется, мы много раз видели своими глазами, как всё меняется, и в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение, или ищем изменение не там, где следовало бы».

«Только тот достигнет цели, кто не знает слова «страх».

«В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину — это всегда наполовину враг».

«Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое — нужен? Это когда нельзя обойтись без. Это когда все время думаешь о. Это когда всю жизнь стремишься к».

«Известно, что есть лишь один способ делать дело и множество способов от дела уклоняться».

«Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать!»

«Вот мы совершенствуемся, совершенствуемся, становимся лучше, умнее, добрее, а до чего все-таки приятно, когда кто-нибудь принимает за тебя решение…»

«Я не жалел себя! И я получил священное право не жалеть других!..»

«Это — как в могилу: никогда не поздно и всегда рано».

«…все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнут тебе в морду, а ты и утрись. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие…»

 

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