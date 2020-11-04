Суперобед в одной сковороде!

Всем привет! Обожаем такие рецепты, которые предусматривают приготовление полноценного обеда в одной посуде. Вы тоже?:) Тогда приступим к приготовлению нежнейших тефтелек с моцареллой и гарнира к ним в одной сковороде!

Ингредиенты: · Фарш (свинина + говядина) – 600 грамм · Макароны (ракушки малые) - 250 грамм · Моцарелла - 85 грамм (9 малых шариков) · Сыр твёрдый - 50 грамм · Томаты в собственном соку - 500 грамм · Яйца – 2 штуки · Молоко - 1/2 стакана · Чеснок – 3 зубчика · Панировочные сухарики - 1 стакан (до каймы) · Петрушка - средний пучок · Вода – 2 стакана · Растительное масло – для смазки сковороды · Соль, перец, специи - по вкусу

Способ приготовления: Чеснок очищаем от шелухи и пропускаем его через пресс. Добавляем к фаршу панировочные сухарики, чеснок и твёрдый сыр (натёртый на средней тёрке). Солим, перчим. Пока не перемешиваем:

Далее вливаем молоко, вбиваем яйца и добавляем мелко нарезанную петрушку. Вот теперь все ингредиенты перемешиваем (удобнее всего это сделать руками):

Формируем из полученной смеси тефтели. В середину каждой вдавливаем шарик моцареллы и снова формируем “колобок”. Кстати, всего у нас получилось 9 крупных штук:

Хорошо разогреваем большую сковороду (или сотейник), слегка смазанную растительным маслом. Вливаем в сковородку 1/2 часть томатов в собственном соку (предварительно их нужно нарезать кусочками). Сверху выкладываем наши тефтельки: Вливаем в сковородку 1/2 часть томатов в собственном соку (предварительно их нужно нарезать кусочками). Сверху выкладываем наши тефтельки:

Затем выливаем оставшиеся томаты и 1 стакан воды. Добавляем любимые специи (мы использовали 1/2 ч.ложки сушёного базилика). Ждём пока закипит и переключаем конфорку на медленный огонь. Готовим 1 час с закрытой крышкой. Примерно через полчаса переворачиваем тефтели и готовим дальше:

За 10-15 минут до готовности открываем крышку и добавляем макароны. Тут же подливаем ещё 1 стакан воды (макароны должны быть полностью покрыты жидкостью). Солим, перчим:

По истечении указанного времени отключаем конфорку:

Раскладываем по тарелочкам, украшаем зеленью и подаём: