Суперобед в одной сковороде!

Всем привет! Обожаем такие рецепты, которые предусматривают приготовление полноценного обеда в одной посуде. Вы тоже?:) Тогда приступим к приготовлению нежнейших тефтелек с моцареллой и гарнира к ним в одной сковороде!
Ингредиенты:
· Фарш (свинина + говядина) – 600 грамм
· Макароны (ракушки малые) - 250 грамм
· Моцарелла - 85 грамм (9 малых шариков)
· Сыр твёрдый - 50 грамм
· Томаты в собственном соку - 500 грамм
· Яйца – 2 штуки
· Молоко - 1/2 стакана
· Чеснок – 3 зубчика
· Панировочные сухарики - 1 стакан (до каймы)
· Петрушка - средний пучок
· Вода – 2 стакана
· Растительное масло – для смазки сковороды
· Соль, перец, специи - по вкусу
Способ приготовления:
Чеснок очищаем от шелухи и пропускаем его через пресс. Добавляем к фаршу панировочные сухарики, чеснок и твёрдый сыр (натёртый на средней тёрке). Солим, перчим. Пока не перемешиваем:
Далее вливаем молоко, вбиваем яйца и добавляем мелко нарезанную петрушку. Вот теперь все ингредиенты перемешиваем (удобнее всего это сделать руками):
Формируем из полученной смеси тефтели. В середину каждой вдавливаем шарик моцареллы и снова формируем “колобок”. Кстати, всего у нас получилось 9 крупных штук:
Хорошо разогреваем большую сковороду (или сотейник), слегка смазанную растительным маслом.Вливаем в сковородку 1/2 часть томатов в собственном соку (предварительно их нужно нарезать кусочками). Сверху выкладываем наши тефтельки:
Затем выливаем оставшиеся томаты и 1 стакан воды. Добавляем любимые специи (мы использовали 1/2 ч.ложки сушёного базилика). Ждём пока закипит и переключаем конфорку на медленный огонь. Готовим 1 час с закрытой крышкой. Примерно через полчаса переворачиваем тефтели и готовим дальше:
За 10-15 минут до готовности открываем крышку и добавляем макароны. Тут же подливаем ещё 1 стакан воды (макароны должны быть полностью покрыты жидкостью). Солим, перчим:
По истечении указанного времени отключаем конфорку:
Раскладываем по тарелочкам, украшаем зеленью и подаём:
Готово!
Приятного аппетита!
Свежие комментарии