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Суперобед в одной сковороде!

Супер-обед в одной сковороде! Рецепт, Жуй-Ка!, Фарш, Мясо, Обед, Лапша, Ужин, Яндекс Дзен, Длиннопост, Кулинария

Всем привет! Обожаем такие рецепты, которые предусматривают приготовление полноценного обеда в одной посуде. Вы тоже?:) Тогда приступим к приготовлению нежнейших тефтелек с моцареллой и гарнира к ним в одной сковороде! 

Супер-обед в одной сковороде! Рецепт, Жуй-Ка!, Фарш, Мясо, Обед, Лапша, Ужин, Яндекс Дзен, Длиннопост, Кулинария

Ингредиенты:

 

· Фарш (свинина + говядина) – 600 грамм

· Макароны (ракушки малые) - 250 грамм

· Моцарелла - 85 грамм (9 малых шариков)

· Сыр твёрдый - 50 грамм

· Томаты в собственном соку - 500 грамм

· Яйца – 2 штуки

· Молоко - 1/2 стакана

· Чеснок – 3 зубчика

· Панировочные сухарики - 1 стакан (до каймы)

· Петрушка - средний пучок

· Вода – 2 стакана

· Растительное масло – для смазки сковороды

· Соль, перец, специи - по вкусу

Способ приготовления:

 

Чеснок очищаем от шелухи и пропускаем его через пресс. Добавляем к фаршу панировочные сухарики, чеснок и твёрдый сыр (натёртый на средней тёрке). Солим, перчим. Пока не перемешиваем:

Супер-обед в одной сковороде! Рецепт, Жуй-Ка!, Фарш, Мясо, Обед, Лапша, Ужин, Яндекс Дзен, Длиннопост, Кулинария

Далее вливаем молоко, вбиваем яйца и добавляем мелко нарезанную петрушку. Вот теперь все ингредиенты перемешиваем (удобнее всего это сделать руками):

Супер-обед в одной сковороде! Рецепт, Жуй-Ка!, Фарш, Мясо, Обед, Лапша, Ужин, Яндекс Дзен, Длиннопост, Кулинария

Формируем из полученной смеси тефтели. В середину каждой вдавливаем шарик моцареллы и снова формируем “колобок”. Кстати, всего у нас получилось 9 крупных штук:

Супер-обед в одной сковороде! Рецепт, Жуй-Ка!, Фарш, Мясо, Обед, Лапша, Ужин, Яндекс Дзен, Длиннопост, Кулинария
Супер-обед в одной сковороде! Рецепт, Жуй-Ка!, Фарш, Мясо, Обед, Лапша, Ужин, Яндекс Дзен, Длиннопост, Кулинария

Хорошо разогреваем большую сковороду (или сотейник), слегка смазанную растительным маслом.

Вливаем в сковородку 1/2 часть томатов в собственном соку (предварительно их нужно нарезать кусочками). Сверху выкладываем наши тефтельки:

Супер-обед в одной сковороде! Рецепт, Жуй-Ка!, Фарш, Мясо, Обед, Лапша, Ужин, Яндекс Дзен, Длиннопост, Кулинария

Затем выливаем оставшиеся томаты и 1 стакан воды. Добавляем любимые специи (мы использовали 1/2 ч.ложки сушёного базилика). Ждём пока закипит и переключаем конфорку на медленный огонь. Готовим 1 час с закрытой крышкой. Примерно через полчаса переворачиваем тефтели и готовим дальше:

Супер-обед в одной сковороде! Рецепт, Жуй-Ка!, Фарш, Мясо, Обед, Лапша, Ужин, Яндекс Дзен, Длиннопост, Кулинария

За 10-15 минут до готовности открываем крышку и добавляем макароны. Тут же подливаем ещё 1 стакан воды (макароны должны быть полностью покрыты жидкостью). Солим, перчим:

Супер-обед в одной сковороде! Рецепт, Жуй-Ка!, Фарш, Мясо, Обед, Лапша, Ужин, Яндекс Дзен, Длиннопост, Кулинария

По истечении указанного времени отключаем конфорку:

Супер-обед в одной сковороде! Рецепт, Жуй-Ка!, Фарш, Мясо, Обед, Лапша, Ужин, Яндекс Дзен, Длиннопост, Кулинария

Раскладываем по тарелочкам, украшаем зеленью и подаём:

Супер-обед в одной сковороде! Рецепт, Жуй-Ка!, Фарш, Мясо, Обед, Лапша, Ужин, Яндекс Дзен, Длиннопост, Кулинария

Готово!

 

Приятного аппетита!

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