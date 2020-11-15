Алкогений: Эдгар По

Поэтический дар По не отставал от его таланта прозаика: он написал самое известное стихотворение в истории американской поэзии — легендарного «Ворона». Чем больше прогрессировало творческое безумие По, тем больше он пил и приближал смерть, которая руководила жизнь­ю писателя как полноправная хозяйка. Его обожаемая жена, слабоумная, нежно привязанная к мужу Вирджиния, скончалась в 25 лет.

По пытался покончить с собой, начал принимать опиум, от чего припадки помрачения рассудка только участились. Эдгар По умер в 40 лет, через два года после смерти жены, мучимый галлюцинациями. Алкоголь был для него главным орудием творчества, открывшим врата подсознания и вдохновения, и он же стал орудием его смерти.

Гений против употребления

1823—1825 Учеба в университете. Эдгар пьянствует весь семестр, однако получает при этом высшие оценки. Пытается заработать карточной игрой. Расплачивается, заказав для победителя в кредит портному 17 пальто. Из-за долгов покидает университет, крушит всю мебель в своей комнате и разводит прощальный костер.

1826—1830 Выпускает сборник «Тамерлан и другие стихотворения». Ради денег вербуется в армию. Поступает в военную академию Уэст-Пойнт, пишет сатиры на офицеров и преподавателей. Много пьет и добивается исключения.

1831—1834 Получает первую премию на конкурсе рассказов газеты «Балтимор сатердей визитер» (за «Рукопись, найденную в бутылке»). Принимает опиум. Ухаживает за соседкой Мэри Деверо. Когда ее дядя начинает возражать, По покупает хлыст и отхлестывает его.

1835—1839 Тайно венчается с 14-летней Вирджинией. Становится редактором журнала «Саутерн литерари мессенджер». Вскоре теряет место в журнале. Более года ведет трезвую жизнь.

1840—1842 Занимается уголовной хроникой, издает «Гротески и арабески». Узнав, что жена неизлечимо больна, убегает в лес и несколько дней скитается в помрачении рассудка без пищи. Пишет рассказы про Дюпена («Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже»).