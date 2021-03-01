Как из детей делали подопытных собачек

Беспризорника кормят в ходе эксперимента.

Новый человек или новая обезьяна?

Илья Иванов был страстно увлечён темой гибридизации.

Зачем нужна двухголовая собака

Владимир Демихов и одна из лабораторных собак.

Эксперименты, которых никогда не было

Фальшивый скан странички из брошюры о собаке-биороботе.

Кольская сверхглубокая скважина сейчас закрыта сверху вот так.

Безумные эксперименты в СССР: настоящие и выдуманные.

В СССР проводились эксперименты на добровольцах, но популярная история о месяце без сна на возбуждающем газе - фальшивка.