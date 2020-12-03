Как велосипед и шуруповерт помогут избавиться от колорадского жука без особых усилий

Каждый дачник знает, что самым безопасным и в то же время одним из самых проверенных методов борьбы с колорадским жуком является его сборка. Однако, осуществлять данную процедуру вручную крайне утомительно. Как было бы славно, если бы столь непростое дело можно было хоть как-то автоматизировать. Удивительно, но сделать это совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Собирать жука - утомительно. /Фото: yandex.ru.
Что понадобится: стальной прут 10 мм, велосипед, шуруповерт, лист жести
Автоматизировать процесс сборки колорадского жука листвы картофельных кустов можно приложив минимум усилий, имея в своем распоряжении кое-какие материалы и до получаса свободного времени. Все что нужно сделать – это собрать «смахиватель» и приемник для падающих насекомых.
Делаем вот такую штуку. /Фото: youtube.com.
В роли «смахивателя» выступит обычный шуруповерт. В его патроне необходимо зажать стальной прут подходящего диаметра. Обычно это 10 мм. Предварительно к пруту необходимо приварить (или закрепить на нем любым другим надежным и доступным способом) небольшой лист жести или любого другого подобного мастерила, который будет выполнять функцию оперения. Очень важно, чтобы используемый материал был легким.
Начинаем ездить. /Фото: youtube.com.
Помимо «смахивателя» нужно сделать уже упомянутый приемник. Изготавливается он из все той же жести. Это должен быть достаточно большой, слегка изогнутый лист. Когда обе детали будут готовы, то экран крепится сбоку колеса велосипеда. Рядом с ним нужно будет зафиксировать шуруповерт с оперением. Запускаем инструмент и едем между клубнями картошки. Все жуки стряхнутся с листвы в ловушку. Весело и быстро!
Картошка будет в сохранности. /Фото: yandex.com.
Видео:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии