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Можно ли садиться за руль после безалкогольного пива в 0,5 литра


Можно ли садиться за руль после безалкогольного пива в 0,5 литра

Безалкогольное пиво на то и «без» алкогольное, что его можно смело употреблять перед поездкой на автомобиле – ведь так? Данный вопрос наверняка интересует многих отечественных водителей, а значит самое время разобраться в том, действительно ли нет ничего страшного в 0.5 литра напитка, лишенного алкогольной составляющей. Как это часто бывает – все не так просто, как можно было подумать.

Можно ли пить безалкогольное за рулем? Ответ - нет. |Фото: newsbel.by.

Можно ли пить безалкогольное за рулем? Ответ - нет. |Фото: newsbel.by.

 

Зайдем с козырей и сразу скажем страшное – абсолютно безалкогольного пива не существует. И то, что в народе привыкли называть «нулевкой», все равно остается алкогольным напитком. И если такого нельзя сказать по ощущениям, то закон в этом отношении работает куда более конкретно, точно и сурово. Любой технолог скажет, что если приготовить безалкогольный «алкогольный» напиток, то он будет уже чем угодно, но только не пивом (например). Все потому, что любое пиво готовится методом брожения.
Даже нулевка содержит спирт. |Фото: fototelegraf.ru.

Даже нулевка содержит спирт. |Фото: fototelegraf.ru.

 

Таким образом получается, что в одной полулитровой алюминиевой баночке безалкогольного пива все равно содержится около 2.25 мл чистого этилового спирта. Для лучшего понимания – это чайная ложка водки.
Вроде как совсем немного, однако если выпить банку такого пивца, а затем пройти проверку на алкотестере, то аппарат гарантированно покажет заветные 0.16 мг на литр выдыхаемого воздуха – чего с точки зрения закона уже достаточно для лишения водительских прав.
Любое пиво - продукт брожения. |Фото: svadba1000.ru.

Любое пиво - продукт брожения. |Фото: svadba1000.ru.

 

Для того, чтобы убедиться во всем перечисленном, необязательно устраивать какие-либо эксперименты. Достаточно будет внимательно почитать то, что указано на банке мелким шрифтом. При том, что почти на каждой банке и бутылке будет красоваться огромная сочная надпись «0 градусов», на ней же можно отыскать замечание следующего содержания: «алкоголь не более 0.5%». Таким образом, не стоит употреблять напитки такого рода и характера при управлении транспортным средством.
Тестер покажет опьянение и после нулевки. ¦Фото: Яндекс.Новости.

Тестер покажет опьянение и после нулевки. ¦Фото: Яндекс.Новости.

 

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Можно ли садиться за руль после безалкогольного пива в 0,5 литра

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Можно ли садиться за руль после безалкогольного пива в 0,5 литраПодписаться на мой Instagram
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