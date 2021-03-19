Почему 13-летнюю Наташу Ростову чаще всего играют взрослые актрисы

Звезды немого кино

Первые Наташи Ростовы в кинематографе: Вера Коралли и Ольга Ивановна Преображенская (позднее стала одной из первых женщин-кинорежиссеров в России)

Одри Хепберн, США-Италия, 1956 год

Одри Хепберн и её супруг Мел Феррер в голливудской экранизации романа «Война и мир», 1956 год

Людмила Савельева, СССР, 1967 год

Кадр из киноэпопеи «Война и мир», 1967 год

Мораг Худ, Великобритания, сериал 1972 года

Мораг Худ и Энтони Хопкинс в английском сериале «Война и мир», 1972 год

Клеманс Поэзи, сериал 2007 года

Клеманс Поэзи в роли Наташи Ростовой

Лили Джеймс, Великобритания, 2016 год

«Война и мир» 2016 года