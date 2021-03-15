Рабочие способы, как открыть свою дверь, если она случайно захлопнулась

Сперва попробуйте открыть дверь своими силами.

Что делать, если захлопнулась дверь

Старайтесь соблюдать спокойствие и вежливо отвечать на расспросы домочадцев / Фото: content.onliner.by

Лайфхаки по открытию двери

ru Картой нужно поддеть язычок и постараться его отодвинуть / Фото: o-dveryah.ru

Вызов мастера

При угрозе жизни сотрудники МЧС не будут церемониться с дверью / Фото: penzavzglyad.ru

Мастер из частной фирмы проделает работу максимально аккуратно / Фото: i.ytimg.com