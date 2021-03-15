Рабочие способы, как открыть свою дверь, если она случайно захлопнулась

Сперва попробуйте открыть дверь своими силами.
Замки с язычками порой преподносят хозяевам неожиданные сюрпризы. Дверь может легко захлопнуться, а вот открыть ее - задача не из простых. Если вы столкнулись с такой ситуацией и не знаете, что делать или не хотите вызывать мастера, попытайтесь решить проблему самостоятельно при помощи нехитрых лайфхаков. Novate.ru подскажет, как быстро открыть СВОЮ дверь.
Что делать, если захлопнулась дверь
Старайтесь соблюдать спокойствие и вежливо отвечать на расспросы домочадцев / Фото: content.onliner.by
Прежде всего соблюдайте спокойствие и рассудительность. Часто жители многоквартирных домов не знают друг друга в лицо, поэтому попытка взлома двери может восприниматься двояко. Если не хотите, чтобы соседи приняли вас за «домушника», вежливо отвечайте на все вопросы, назовите имена знакомых жильцов, которые могли бы подтвердить вашу личность, предложите показать документы. В случае, когда в квартире остались включенные приборы, выключите электричество на распределительном щитке. Отключить воду или газ дистанционно никак не получится, поэтому в случае опасности старайтесь открыть дверь как можно быстрее.
Лайфхаки по открытию двери
Картой нужно поддеть язычок и постараться его отодвинуть / Фото: o-dveryah.ru
1. Проще всего забраться внутрь частного дома с окнами в деревянных рамах. Достаточно отжать наружные штапики плоским металлическим инструментом и вынуть стекло. С пластиковыми окнам трюк так легко не пройдет. Придется выбирать между порчей рамы и попаданием домой.
2. Жителям многоквартирных домов предлагаем хитрость с банковской картой. Желательно брать ту, которую не жалко потерять. Например, дисконтную карту из продуктового, заламинированный пропуск и т.д. Просуньте изделие в щелочку между замком и ответной планкой. В случае, когда язычок скошенной стороной расположен ко входу, замок быстро откроется. Если язычок нескошен к улице (подъезду), важно зацепить его картой и постараться отодвинуть. Не факт, что получится с первой попытки, но в этом деле нужно проявить настойчивость. Однако такой способ не подойдет для дверей, где установлена накладка, прикрывающая щель между коробом и полотном.
Вызов мастера
При угрозе жизни сотрудники МЧС не будут церемониться с дверью / Фото: penzavzglyad.ru
Если самостоятельные попытки не дают результата, придется вызывать специалиста. Однако здесь тоже есть несколько нюансов.
1. Обратиться к слесарю из ЖЭКа. Раньше на помощь приходил именно он, однако сегодня существует столько разновидностей дверей и замков, что понадобится более опытный специалист. К тому же, сотрудники ЖЭКа не хотят нести ответственность за испорченное имущество. В нашем случае это дверь.
2. Позвонить в МЧС. Спасатели обязательно откликнутся на вызов, если в квартире может произойти аварийная ситуация или внутри остались дети, инвалиды или пожилые люди. Во время звонка обязательно уточните, что люди в опасности и им нужна помощь. Но учитывайте, что в случае реальной угрозы сотрудники МЧС не будут церемониться с дверью. А если вызов оказался ложным, придется заплатить штраф.
Мастер из частной фирмы проделает работу максимально аккуратно / Фото: i.ytimg.com
3. Вызвать мастера из частной фирмы. Специалисты-частники знают, как открыть любой замок, ведь это - их хлеб. Мастера берут немалые суммы за вскрытие двери, однако сохраняют ее в максимально нетронутом виде. Также будьте готовы предъявить документы, чтобы подтвердить ваше проживание в квартире (прописка). Если снимаете жилье, мастер может опросить соседей, а также вызвать хозяина. Главное - убедиться, что человек правда попал в беду не по своей воли.
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