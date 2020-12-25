5 вкусных бюджетных блюд по цене вермишели быстрого приготовления

Устали думать о том, как разнообразить своё питание при ограниченном бюджете и не питаться на постоянной основе лапшой быстрого приготовления? Тогда эти простые, но достаточно вкусные рецепты помогут разнообразить рацион и сэкономить не только бюджет, а и время на приготовление блюд.
1. Овсянка
Овсянка с сыром. \ Фото: pt.dreamstime.com.
Овсянка может быть не так скучна, как про неё думают и говорят. Тем более, такая каша отлично подходит для завтрака. А вариантов её приготовления достаточно много: от классической с маслом до сырной и сладкой. Выбирайте свой, что вам больше нравится, готовьте и ешьте с удовольствием.
Ингредиенты:
• Овсянка - 4 ст.л;
• Сыр твёрдый - 15 г;
• Соль - по вкусу.
Быстрый и лёгкий завтрак. \ Фото: ogorod.ru.
Способ приготовления:
• Овсянку промыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Затем переложить в миску и залить на палец тёплой водой;
• Посолить;
• Аккуратно перемешать и отправить в микроволновку на 2,5-3 минуты;
• Перед подачей готовую кашу посыпать тёртым сыром.
Рецепт № 2
Сладкая овсянка. \ Фото: fr.dreamstime.com.
Если вы не любите классическую овсянку, попробуйте приготовить сладкую. Просто добавьте перед подачей пару ложек любимого варенья.
Ингредиенты:
• Овсянка - 6 ст. л;
• Молоко - 0,5 стакана;
• Вода - 0,5 стакана;
• Варенье - по вкусу.
Овсянка с вареньем. \ Фото: swn.ru.
Способ приготовления:
• Овсянку тщательно промыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Молоко смешать с водой;
• И залить овсянку;
• Отправить в микроволновку на 3-4 минуты;
• Перед подачей добавить любое варенье по вкусу.
2. Яичница
Яичница. \ Фото: youtube.com.
Яичница – ещё одно бюджетное блюдо, которое не требует особых затрат. Вы можете добавить немного сыра, зелени и специй, чтобы сделать вкус более ярким и насыщенным.
Ингредиенты:
• Яйца - 2 шт;
• Соль и перец - по вкусу;
• Зелень - по вкусу;
• Масло подсолнечное.
Быстро и вкусно. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Зелень вымыть и просушить;
• Затем мелко порезать;
• Яйца обжарить на подсолнечном масле;
• Поперчить и посолить;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
3. Слойки
Слойки с вареньем. \ Фото: photorecept.ru.
Если вы располагаете свободным временем, то можете попробовать приготовить слойки с вареньем. Это простое лакомство однозначно поднимет настроение и отлично подойдёт под чашечку чая или кофе.
Ингредиенты:
• Тесто слоёное - 0,5 кг;
• Варенье - 1 не полный стакан.
Слойки. \ Фото: livejournal.com.
Способ приготовления:
• Тесто слегка раскатать;
• Нарезать равномерными прямоугольниками или квадратами;
• В центр каждой пластинки выложить варенье;
• Сформировать конвертики;
• Переложить на противень, предварительно застелив пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут;
• Перед подачей при желании можно посыпать сахарной пудрой.
4. Картошка жареная
Жареная картошка. \ Фото: volshebnaya-eda.ru.
Стоит ли говорить о том, что жареная картошка также входит в список бюджетных блюд, которые не составит труда приготовить даже подростку?
Ингредиенты:
• Картошка крупная - 3 шт;
• Масло подсолнечное;
• Соль и перец - по вкусу;
• Свежая зелень - несколько веточек.
Жареная картошечка. \ Фото: ek-usadba.ru.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать соломкой;
• И обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
5. Суп с сырком
Сырный суп. \ Фото: vbordo.ru.
Супом с плавленым сырком уже никого не удивишь, зато им запросто можно хорошенько перекусить и накормить всю семью.
Ингредиенты:
• Вода - 1,5 литра;
• Морковка маленькая - 1 шт;
• Лук репчатый маленький - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 1 ч.л;
• Картошка крупная - 1 шт;
• Макароны - 2 ст.л;
• Сырок плавленый - 1 шт;
• Соль и перец - по вкусу;
• Зелень - по вкусу.
Суп с плавленым сырком. \ Фото: gourmandize.com.
Способ приготовления:
• Лук и морковку очистить;
• Мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле примерно 5-7 минут;
• Картошку вымыть;
• Очистить и нарезать кубиком среднего размера;
• Отправить в кастрюлю с водой;
• Довести до кипения;
• Проварить минут десять;
• Затем добавить зажарку;
• Посолить и поперчить;
• Готовить ещё минут 10;
• После добавить макароны и натёртый плавленый сырок;
• Довести до кипения;
• Варить до готовности макарон;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии