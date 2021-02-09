Как наш организм подсказывает нам сигналы о болезни

Изменение цвета белков глаз, синяки и темные круги под глазами

Если белки глаз (склеры) покраснели – измерьте давление, скорее всего, оно повышено.Желтизна говорит о высоком содержании билирубина в печени и нарушении ее ферментативной функции.Синяки и темные круги под глазами чаще бывают от усталости и недосыпания, но все же врачи рекомендуют проверить сердце. Очень часто эти признаки оказываются первым симптомом сердечной патологии.Если доктора заболевания исключили, с синяками и мешками можно побороться. Самый лучший способ избавления от мешков под глазами ….мази от геморроя,Но этот способ косметологи не рекомендуют применять часто, такая мазь сильно сужает сосуды: хотя мешки пропадают мгновенно, нежной коже вокруг глаз достается сполна.Еще один способ — массаж. Каждое утро по 5 минут делайте круговые движения вокруг глаз безымянными пальцами, слегка надавливая.Главное правило – делать это очень медленно. Мешки и темные круги под глазами появляются из-за застоя лимфы, ее-то мы и «выгоняем» массажем. А так как течет лимфа очень неторопливо, толку от быстрых круговых движений не будет.