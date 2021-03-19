Еще внукам послужит: 6 лучших и прочнейших ножевых сталей

Нехорошо, если нож быстро тупится и ломается в первый же год после приобретения. Большинство любой глубочайшим образом заинтересованы в том, чтобы их инструмент прослужил верой и правдой много лет. А для того, чтобы подобное стало возможным, необходимо приобретать нож из высококачественной стали. Вот и сегодня речь пойдет о самых «крепких орешках» в этой области.
1. Сталь 65Х13
Весьма популярная ножевая сталь. /Фото: ВКонтакте.
Весьма солидная сталь, которая сегодня применяется при производстве ножей широчайшим образом. Показатель твердости данного материала составляет 56-59 HRC. Сталь демонстрирует неплохие характеристики по сопротивлению нагрузкам на излом, а также отлично защищена от коррозии. Последнее, конечно же, не означает, что за инструментами из данного материала не нужно ухаживать.
2. Алмазная сталь ХВ5
Очень прочный материал. /Фото: imall.com.
Алмазная сталь ХВ5 с показателем твердости в 65 HRC свое «прозвище» получила во времена Советского Союза. Как можно легко догадаться благодаря тому, что она широко использовалась для обработки тех самых алмазов. Материал обладает отличным антикоррозийными свойствами, однако его ахиллесовой пятой остаются нагрузки на излом.
3. Сталь Х12МФ
Такая сталь прослужит не один год. /Фото: damask-steel.ru.
Популярная сталь, которая используется для ножей с «агрессивным резом». Материал обладает высокой твердостью 61-63 HRC. Широко используется при производстве ряда других режущих и рубящих инструментов, помимо непосредственно бытовых и охотничьих ножей. Отлично держит режущую кромку. Однако, точить нож из такой стали крайне проблематично. Еще один негативный момент, который стоит принимать во внимание – среди всех перечисленных здесь, крошится она лучше всего.
4. Elmax
Высококачественный материал. /Фото: kmet.ru.
Ножи, сделанные из стали Elmax, очень долго удерживают остроту режущей кромки. Все благодаря солидной твердости в 59-60 HRC. При этом материал демонстрирует отличную пластичность и способность выдерживать представительные нагрузки на излом. При должном уходе ножи из Elmax точно не будут знать, что такое ржавчина. Сам по себе материал крайне устойчив к разрушительному воздействию коррозии.
5. Сталь М390
Одна из лучших сталей. /Фото: guns.allzip.org.
Отличная по своим качествам сталь, близкая по характеристикам к современным булатам. Очень твердая – 65 HRC. Широко используется при производстве ножей, а также некоторых других инструментов. Считается одной из лучших «потребительских» сталей. При этом обладает не слишком высоким ценником, хотя и доступной ее назвать все-таки не получится. Нож из такой стали точить сложно, но прослужит он не один год.
6. Порошковая сталь S390
Быть может лучший материал нашего времени. /Фото: arsgrupp.ru.
На сегодняшний день S390 может считаться лучшей порошковой сталью для изготовления бытового или охотничьего ножа. Невероятная твердость (70 HRC) позволяет ей несравненно долго удерживать заточку. У стали неплохая упругость и вязкость, ножи из нее хорошо держат нагрузку на излом. Впрочем, использовать нож в качестве топора или лома даже из S390 все-таки не стоит.
В заключение остается сказать, что нет однозначно плохих или хороших сталей за совсем уж редким исключением. Большинство материалов имеет свои сильные и слабые стороны. Все перечисленные выше стали действительно считаются первоклассными и идеально подходят для подавляющего большинства бытовых ножей. Однако, серьезный минус есть и у перечисленных материалов. Все они достаточно дороги, что соответствующим образом отражается и на стоимости изделий, выполненных из них.
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