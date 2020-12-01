Модные дизайнерские тренды для кухни

Сложно найти лучший момент для обновлений дома, чем начало нового десятилетия. Самое время подумать о том, как освежить интерьер и что поменять в окружающем пространстве. Тем более, что в последнее время появилось столько новых тенденций, что хотя бы одну из них стоит попробовать. Рассказываем о самых популярных.





1. Винтажные акценты

2. Темно-синий

3. Обои в цветочек

4. Ярко выраженный контраст

5. Кухни больше не белые

6. Цветные шкафы

7. Кровати с балдахином

8. Акценты патины

9. Оливковые деревья

10. Искусство и старинные вещи

11. Скругления

12. Плетеная мебель

13. Отдельностоящие ванны

14. Уютные ткани

В моде снова винтаж: стулья с закругленными тонкими ножками, мебель конца 19-го, начала 20-го века. Но сейчас большинство дизайнеров не делают интерьер полностью винтажным, а используют всего пару небольших предметов, не перегружая интерьеры “стариной”.Институт Pantone назвал главным цветом 2020 года классический, глубокий и очень универсальный темно-синий. Чистый и надежный цвет, на который всегда можно положиться. Бесконечный синий напоминает о бескрайнем вечернем небе и идеально сочетается с деревом и белой отделкой, создавая необходимый контраст.Даже если от одной мысли о цветочных обоях вы вздрагиваете, то 2020 год скорее всего перевернет ваше представление и цветочных стенах. Сейчас обои в цветок смотрятся совсем по‑другому и очень современно. Крупный раппорт, смелый и яркий дизайн, необычные металлические оттенки: обои особенно хороши для прихожих, спален и даже больших ванных комнат.Если вы давно мечтали о черно-белом интерьере, то сейчас он в моде. Вам, скорее всего, могут встретиться столики с белыми ножками и черной столешницей или, наоборот, кресла с белым сиденьем и черными ножками. Если использовать такие детали аккуратно и в меру, выглядят они очень красиво.Одной из основных тенденций дизайна 2010-х годов, была полностью белая кухня. Но в новом десятилетии происходит переворот в кухонной моде. Появятся шкафчики из натурального дерева, позволяющие создать более теплую атмосферу дома, не ограничиваясь только белым.И на смену полностью белым шкафчикам приходят цветные. Ярко-красные, темно-синие и желтые элементы появляются в кухонных гарнитурах. Только выбирать нужно будет не больше двух ярких элементов, используя яркие дверцы у верхних или нижних шкафчиков.Хотели когда-нибудь спать в королевской кровати с балдахином? Сейчас они в моде, но современные балдахины не нужно драпировать тяжелыми тканями и массивными изголовьями. Их делают с гладкими металлическими или акриловыми рамами.Одна из новых или хорошо забытых старых тенденций – не только винтажная мебель, но и цветовые решения, напоминающие старинный стиль. В моде снова фаянс и глина, керамика и терракота.2019 год можно было назвать годом декоративных фиговых деревьев с ярко-зелеными листьями, похожими на маленькие скрипки. В этом году в моде будут более утонченные, мягкие и сдержанные оливковые деревья.Если что-то и возвращается в интерьеры, так это старые предметы декора с историей и коллекции произведений искусства. И сейчас их ставят и вешают не только в гостиных или на каминных полках и консолях, но и на кухнях, на открытых стеллажах или деревянных полках.Популярность набирают арочные и обтекаемые формы, полукруглые диваны из 60-х с акцентом на яркие оттенки и мягкие материалы.Плетеная мебель или мебель из ротанга переживает второе рождение. Ей удается создать идеальный баланс с современным стилем, добавляя в интерьер тепла, уюта и детских воспоминаний с хорошо знакомыми стульями, плетеными сундуками, креслами-качалками и дачными светильниками.Отдельностоящие ванны и ванны на ножках становятся все более актуальными. Их все чаще используют в дизайне ванных комнат, хотя, на первый взгляд, идея не кажется практичной.Ну и к радости всех, кто любит устроится под пледом на диване, добавим, что ткани 2020 года будут мягкими, теплыми и натуральными. На смену роскошному бархату и велюру придет шерсть, мохер и необработанная кожа.