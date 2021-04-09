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12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет

12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет

Обычно мужчины надевают что попало и не очень следят за модой. А не помешало бы учить парней с детства, что есть такая одежда, которую с определённого возраста носить нельзя. Ну вот нельзя и всё тут.

Предлагаем вашему вниманию дюжину красноречивых примеров:

Рубашки с явно вспученной талией


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет

Это можно понять, когда вы ещё молоды и донашиваете одежду за старшими братьями, но для взрослого это неприемлемо.

И разумеется, костюмы, скроенные под другое тело


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет
Мужчины в большемерных костюмах расстраивают больше, чем конец «Титаника».

Слишком широкие, длинные и яркие плавки


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет
ЧТО ВЫ В НИХ ТАКОЕ ПРЯЧЕТЕ?!

Эти ужасные калоши


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет
Серьёзно, оставьте их детям.

Футболки с вырезами глубиной с Марианскую впадину


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет
Если вам так не терпится похвастаться своей грудью — ходите обнажённым. Честное слово, это будет смотреться гораздо лучше.

Футболки со «смешными» надписями, от которых никому не смешно


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет
Нет, нам не нужен секс-инструктор.

Семейные трусы, не дотягивающие до шортов


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет
Послушайте, хотите носить шорты — наденьте шорты. Не выпендривайтесь.

Сандалии из античной эпохи сверху на белые носки


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет
Если только вы не путешественник во времени, застрявший в настоящем, откажитесь.

Эти ужасные штаны, обрезанные ниже колена, именуемые «капри»


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет
Побойтесь Бога!

Ремни с заклёпками


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет
Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Их даже эмо уже не носят.

Уж не говоря о ремнях с креплениями для телефона


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет
Вроде бы за пару десятков лет мы уже научились носить устройства в карманах, не?

Остроносые туфли


12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет
Запомните простое правило: туфли не должны быть острее ножа.

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