Впечатляющая коллекция одного из крупнейших в Европе заводчиков насекомых

19-летний житель немецкого города Карлсруэ Адриан Козакевич (Adrian Kozakiewicz) — один из крупнейших заводчиков насекомых в Европе.



Он владеет очень внушительной коллекцией самых разных насекомых, среди которых есть невероятно гигантские пауки, богомолы, кузнечики, бабочки, тараканы и другие не всегда приятные большинству людей создания, которым он позволяет сидеть не только у себя на руках, но и на лице.



Любитель насекомых делится фотографиями и видео со своими питомцами в своём аккаунте в Instagram, на который подписано уже 24 тысячи человек.













































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





