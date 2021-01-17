Как выбрать колбасу в магазине

Колбаса не самая полезная еда, но она занимает почётное место среди популярных продуктов питания. Наши советы для тех, кто не хочет тратить деньги на некачественный и вредный продукт, но от любимой колбасы отказываться не собирается.



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Большинство покупателей знают, что хорошая колбаса не может стоить дёшево. Предпочтение лучше отдавать крупным производителям, а если покупать домашнюю или фермерскую колбасу, то делать это нужно в проверенных местах. Колбаса не должна быть рыхлой, с комками, ярко-розового или красноватого цвета. Такой внешний вид должен насторожить. Также не стоит забывать про сроки хранения и всегда смотреть состав. Золотое правило — читать этикетку справедливо не только для колбасы, но и для любого другого товара.





Какой должна быть варёная колбаса?

Чего в варёной колбасе быть не должно?

Какой должна быть копчёная колбаса?

Вареная колбаса готовится из просоленного фарша и может содержать мясо, сухое молоко, яйца, воду, загустители и ароматизаторы. Чем меньше перечень ингредиентов в составе варёной колбасы, тем лучше. Самой вкусной считается колбаса в синюге, белковой оболочке или целлофане, т.к. в этом случае колбасу сначала обжаривают с дымком. Вкус колбасы в полимерной оболочке будет менее выражен, зато такая колбаса дольше хранится.Ярко-розовый цвет говорит о том, что в составе присутствуют химические красители, а если отрезанный кусок крошится и рвётся, производитель не пожалел крахмала или сои.В СССР докторская колбаса готовилась строго по ГОСТу. Рецептуру разрабатывали лучшие специалисты, врачи и сотрудники ВНИИ Мясной промышленности. В докторской колбасе высшего сорта на 100 кг продукта должно было содержаться 25 кг говядины высшего сорта, 70 кг свинины, 3 кг яиц и 2 кг коровьего молока сухого или обезжиренного.Сейчас хорошая докторская колбаса также выпускается по ГОСТ главным образом из мышечной ткани, и на упаковке всегда указывается обозначение стандарта ГОСТ 23670-2019. В состав колбасы входят свинина, говядина, вода, яйца или яичный меланж, сухое молоко, соль, сахар и пряности (мускатный орех или кардамон).Изготовление докторской колбасы невозможно без фиксатора окраски E250, аскорбиновой кислоты или аскорбата натрия (Е300 или Е301). Если не использовать эти пищевые добавки, колбаса будет не вкусной и не безопасной. Если же вареная колбаса имеет большой срок годности, в ней также могут присутствовать стабилизаторы и регуляторы кислотности: Е450 – Е452, Е262, Е325, Е326), Е330, Е331), а также антиокислители: Е304, Е306 или Е392.В докторской колбасе не должно быть растительных (соевых или пшеничных) белков, клетчатки, крахмала и мяса любой птицы. Также не должно быть много воды, в хорошей колбасе она стоит на третьем месте в описании состава продукта.Копчёную колбасу делают из рубленого мяса путем разных видов копчения. Сначала её обжаривают, затем варят и после коптят. Готовят сырокопченую колбасу из мяса высшего сорта путем холодного копчения, но чтобы уменьшить стоимость, производители иногда используют жидкий дым, который часто придаёт колбасе слишком едкий, ненатуральный аромат.Хранится сырокопчёная колбаса может до 4 месяцев.Оболочка копчёной колбасы не должна быть слишком морщинистой, а также влажной или скользкой. Цвет шпика в колбасе может быть белым или слегка розоватым, но не жёлтым и не ярко-розовым, его кусочки не должны из колбасы выпадать. Это значит, что продукт плохого качества, и натурального мяса в нём мало, а если шпик розовый, значит, производитель сэкономил и использовал в производстве нутряной жир.Сама колбаса на срезе может быть коричневатого оттенка (не красного и не химического розового). Если цвет ярко-красный, колбаса изготовлена из свинины, а если оттенок тёмный, значит, в колбасу добавляли говядину. Если на срезе выступают капельки жира, это хороший знак. Говорит о том, что продукт высокого качества.Сырокопченая колбаса должна быть высшего сорта, исключение составляет «Любительская».Кстати, хорошая сырокопченая колбаса за счет особенностей производства богата витаминами группы В, РР, а также железом, натрием, магнием, кальцием, калием и др. Как и в случае с вареной колбасой, состав сырокопчёной должен быть максимально коротким: мясо, шпик и много разных специй. Добавка «глюконо-дельта-лактон», которая на упаковках обозначается как Е575, ускоряет сроки созревания продукта искусственным путем.