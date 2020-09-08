Секреты чайного гриба

Он является симбиозом двух разных микроорганизмов, а именно дрожжей и уксуснокислых бактерий.Из чая гриб забирает нужные для роста вещества, одновременно выделяя в жидкость продукты жизнедеятельности. Таким образом жидкость наполняется органическими кислотами, ферментами, витамином С и витаминами группы В. Именно так приобретаются полезные свойства данного напитка.Как же может помочь здоровью человека чайный гриб?Из-за своих антибактериальных свойств такой настой поможет в борьбе с воспалением в носоглотке, а также ротовой полости.При ангине или фарингите следует каждые два-три часа полоскать горло, это поспособствует быстрому снятию воспаления. Гнойные раны также хорошо обрабатывать чайным грибом в целях борьбы с инфекцией.Целебный настой чайного гриба способствует снижению холестерина в крови, способен успокаивающе влиять на нервную систему. Применяют его и как средство профилактики различных желудочно-кишечных расстройств. Рекомендуется пить его при таких заболеваниях как колит, гастрит, запор и дизентерия.